Piden sanciones para vecinos irresponsables

Residentes exigen que identifiquen y multen a quienes no respetan los horarios recolección de residuos.

Este fin de semana, vecinos del centro de la ciudad de San Pedro, pidieron mejorar los controles en las calles, para identificar y multar a los inescrupulosos ciudadanos que sacan su basura a la vereda, sin respetar los horarios de recolección.

La imagen captada por El Tribuno de Jujuy el sábado pasado alrededor de las 17 horas, es por demás de elocuente.

Se trata de la esquina de calles Sarmiento y Mitre, frente a Plaza Belgrano y a metros de la Iglesia San Pedro de Río Negro y del Palacio Municipal.

El problema comienza con las bolsas dejadas en una esquina céntrica. A lo que se suma un perro callejero, desnutrido que en busca de alimentos, rompe las bolsas y ensucia toda la vereda tratando de encontrar algo para comer.

Dos problemáticas que no son nuevas en la perla del ramal. Por un lado, la inconsciencia de algunas personas que no respetan el horario de recolección de residuos, por lo tanto no tienen miramientos a la hora de contaminar las calles céntricas de la ciudad.

Por el otro, el gran numero de perros callejeros, muchos de ellos debido a la ausencia de educación en las personas, que no practican la tenencia responsable de mascotas .

Es decir no controlan la reproducción de sus perros o gatos, y en su mayoría lo abandonan a su suerte en las calles, con todo lo que ello implica.

Sabemos que esto es una cuestión de educación personal, dice un vecino. Pero necesitamos también el compromiso del estado de municipal a la hora de controlar y mejorar la limpieza en el centro.

Lamentablemente, el sampedreño es hijo del rigor. Hasta que no te tocan el órgano más débil que tenemos (el bolsillo) no aprendemos a ser mejores ciudadanos.

Esperemos que con el tiempo esto vaya mejorando, es una pena que ni siquiera el fin de semana podamos sacar a nuestros hijos a la plaza central, por la gran cantidad de basura y de suciedad que encontramos.

Desmalezamiento y limpieza



La Dirección de Espacios Públicos de la comuna sampedreña realizó tareas de limpieza y desmalezamiento en diferentes puntos de la ciudad, con diferentes grupos de trabajo y el apoyo de la Dirección de Automotores.

El director del área, Marcos Rosel, dijo que "estuvimos en barrio San José desmalezando, en barrio Ejercito del Norte también sobre calle Pringles, pasa el canal por el medio y otra cuadrilla que desmalezó en el sector de la estación".

El funcionario aseguró que alcanzaron "todo lo que es el acceso sur y norte en las avenidas principales como ser Tarcos, San Luis, Mendoza". Los trabajos se iniciaron con la recuperación de la plaza General Manuel Belgrano, prosiguiendo en la plaza Integración, tanto en jardinería como pintura de los bancos y herrería.