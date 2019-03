Rinconada festejó cincuenta años de cambalache

En el marco de los festejos patronales en honor a San José, el Confín Aurífero de la Patria festejó cincuenta años del modo comercial de nuestros abuelos, el cambalache.

En las vísperas, es decir en la jornada del lunes se desarrollaron las actividades ya previstas, entre ellos el inicio del cambalache en Rinconada.

En horas de la mañana se desarrolló el acto protocolar con la presencia de Fabián Sumbaino, comisionado municipal de Rinconada. Allí, desde la asociación "Las Vicuñitas" recordaron la memoria de Leonardo Chaparro, comisionado municipal que hace 50 años impulsó el trueque y el cambalache. "Este trueque- cambalache es la enseñanza que nos dejaron nuestros abuelos, es de gran trascendencia, debemos seguir revalorizando, porque es nuestra vivencia, nuestra costumbre, cuando no tenemos plata recurrimos al cambalache", dijo un referente de la asociación Las Vicuñitas.

Del cambalache, estuvieron agricultores de Cianzo (Humahuaca) y demás puntos de la Quebrada, de Yavi- Oruro y Sococha de Bolivia, Santa Catalina, El angosto. Tafna, Coranzulí y por supuesto los productores locales.

Sumbaino ponderó el trueque y el cambalache al mencionar que en los últimos años se estaba perdiendo esa forma de comercializar productos. En materia de potencial local y regional admiró la gran capacidad que existe, refiriéndose más exactamente a la calidad de alimentos que se puede elaborar con carne de cabrito, cordero y llama.

"Cada años participamos y cada vez somos más. Me alegra ver ya gente de La Paz comprando cueros por aquí, el cambalache no va a morir queridos rinconadeños", dijo un agricultor de Sococha. "Tenemos que empezar a sentir el valor de nuestras cosas. Recuerdo que cuando era niño, hace 40 años esta feria era re grande, pero vamos recuperando. Nosotros desde Bolivia vamos a seguir volviendo trayendo lo que ustedes no tiene y ustedes nos va a seguir dando lo que nosotros no tenemos".

Al respecto, el 6 y 7 de abril se desarrollará otro cambalache en Rinconada, en su edición 23 realizada desde la red Puna, para la cual también hicieron pública la invitación a quienes deseen participar.