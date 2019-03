Sin avances en el caso sobre amenazas a jugadores

A una semana de las amenazas que recibió el plantel profesional de fútbol del Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el predio de Papel NOA de la localidad de Río Blanco, la justicia sigue sin brindar respuestas sobre los autores del hecho.

El miércoles pasado en horas de la mañana dos individuos a bordo de una motocicleta se trasladaron hasta el predio de Papel NOA y en sus inmediaciones realizaron tres disparos al aire con armas de fuego.

Lo único que se sabe hasta el momento es que los atacantes circulaban en una motocicleta sin patente, usaban camperas y casco para no ser identificados, uno de ellos efectuó al menos tres disparos y gritaron "pongan huevos", antes de darse a la fuga.

Como la denuncia fue realizada en la subcomisaría de la localidad de Río Blanco, el ayudante fiscal de la ciudad de Palpalá está a cargo de las actuaciones y depende de la Fiscalía de Investigación de Alto Comedero.

En su oportunidad el vicepresidente de Gimnasia y Esgrima, Fernando Yécora, comentó sobre lo sucedido. "En las afueras del predio, dos personas con cascos puestos, con camperas para que no se los identifique, hicieron tres disparos al aire. Gritaron "pongan huevos, hay que ganar el domingo" y se fueron. Fue un hecho lamentable que nosotros denunciamos en la seccional de Río Blanco y por eso decidimos poner gente de seguridad privada en el predio", había dicho.

Además Yécora dijo que "hicieron esto para amedrentar y amenazar a los jugadores. Son inadaptados. Creo que tenemos que poner paños fríos en este momento. Yo creo que todos somos responsables de esta situación, donde incluso el periodismo lo es. Hablamos de un deporte y no de algo de vida o muerte. Uno a veces lee los artículos y parecería que nos jugamos la vida. Lo mismo pasa con Zapla y Talleres en Perico. No sabemos medir las palabras y se termina agigantando todo, sin entender que se trata simplemente de un deporte. En el cual uno debe entender que si ganamos o perdemos, no pasará más allá de ser un resultado de un partido de fútbol. La vida va a continuar", había analizado el dirigente del club, y dijo que "existen maneras de reclamar por algo, pero obviamente que lo que sucedió no es la manera de recriminar".

Hay otros dos datos que se desprendieron de la escueta investigación sobre el lamentable hecho, uno tiene que ver con el pedido de las imágenes de las cámaras de seguridad y la otra es que no encontraron las vainas servidas en el lugar donde ocurrieron los hechos.