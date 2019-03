Consumo de combustible habría bajado hasta 10%

Tal como se había anunciado, desde ayer comenzó a regir en todo el país el nuevo precio del combustible el cual sufrió una suba del 2,8% incrementando su valor en todas sus versiones tanto en naftas como gasoil. Desde la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia expresaron su preocupación por los constantes incrementos, lo que provoca una merma en el consumo o bien una migración de las naftas premium a las comunes. Adelantaron que en abril habrá otra suba.

Por segunda vez en el año se remarcaron los precios del combustible en las estaciones de servicios, escalando cerca de $1,10 para el gasoil y $1,20 para la nafta. Así, desde ayer en las estaciones YPF y Refinor el litro de Infinia Diesel (gasoil premium) cuesta $45,99, el de Diesel 500 (gasoil común) $40,13, Infinia (nafta premium) $48,88 y el de nafta Súper $43,48. En tanto que en Shell el litro de Diesel VPower (gasoil premium) cuesta $47,99, Formula Diesel (gasoil común) $40,99, Nafta VPower (nafta premium) $49,99 y nafta Super $44,70.

A partir de estas cifras, estimativamente llenar un tanque de nafta super en un vehículo de uso familiar hoy rondaría los $2.200.

Silvia Ficoseco, referente de la Cámara de Expendedores de Combustible, explicó que esta nueva suba impacta directamente en el consumo, el cual temen continué bajando. Manifestó que el incremento "afecta a todos, específicamente a las estaciones de servicio porque en la medida que sigan habiendo subas van a seguir habiendo mermas en la venta; esperamos que con este nuevo aumento no siga bajando el consumo", dijo y remarcó que "en estos dos últimos meses se sintió con más fuerza la baja en ventas".

Estimativamente, advirtió que en lo que va del año, "el consumo bajo un 8%", fundamentalmente "porque la gente opta ya sea por utilizar el transporte público o bien reducir el consumo efectivizando el uso del vehículo, porque hay momento del mes en que la gente no tiene para comprar combustible entonces busca alternativas para poder moverse".

Por otra parte advirtió que las constantes subas obligan a muchos consumidores a bajar la calidad del combustible y optar por los más económicos. "Ha migrado muchísimo el consumo de las naftas Premium a la Súper por el precio de cada una, no tanto así en el gasoil porque parecería ser que las exigencias que tienen hoy las concesionarias para mantener la garantía de los motores nuevos de los vehículos gasoleros, obligan al uso de Premium ya que no tienen azufre, por eso hay muchos que la siguen consumiendo y no se sintió tanto la baja como en las naftas", afirmó.

Ficoseco mencionó que otra conducta que también se modificó en los consumidores a partir de las subas, es la forma de pago ya que según dijo creció notablemente la compra de combustible con tarjetas de crédito "por lo que, de alguna manera, la gente se está endeudando para comprar combustible".

En abril habrá un nuevo aumento y sería el tercero del año

MÁS CARA / EN LAS ESTACIONES DE SERVICIO SHELL LOS PRECIOS SON MÁS ELEVADOS.

En lo que va del año, en tres meses ya se aplicaron dos incrementos al combustible, uno en febrero y otro que rige desde ayer. Si bien en enero hubo una disminución en el precio, fue casi imperceptible ya que en promedio la baja fue de 1,2%.

Lo cierto es que desde hace un tiempo, las subas en este rubro se vienen dando casi mensualmente, lo que preocupa sobremanera tanto a los empresarios del sector como a quienes a diario demandan el producto.

Ante este panorama, Ficoseco no descartó posibles aumentos para abril. “Yo creo que el mes que viene vamos a tener una nueva suba porque este mes subieron los impuestos internos, la recaudación del Estado nacional dentro de la suba de las petroleras; este impuesto interno se desdoblo, es decir se cobró la mitad del aumento ahora en marzo y la otra mitad den abril, de modo que de por sí va a haber un aumento. Vamos a ver qué pasa con el dólar y con el petróleo, si están estables no debería tener que subir el combustible más que por el impuesto interno”, explicó.

En relación al GNC Ficoseco mencionó que, a diferencia de la nafta y el gasoil, el gas está creciendo, es decir “es mucha la diferencia que hay entre el precio del combustible líquido y el gas, entonces el que puede migra hacia el GNC porque es más económico”. Aún así advirtió que probablemente haya una suba del gas el mes que viene.

Finalmente aseguró que pese a la situación del sector, por el momento no se producirían cierres de estaciones de servicio en la provincia. “En el caso específico de Jujuy no creo que hayan cierres porque nosotros tenemos una buena ley provincial de ingresos brutos, los márgenes de los estacioneros suben con el aumento de precios, de modo que por ahora no tenemos novedades de que haya alguna empresa que corra riesgo de cierre”, concluyó Silvia Ficoseco.