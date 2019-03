Diálogo necesario con los niños antes del inicio de clases

Por Luis Caraballo

Jujuy atraviesa días festivos por el Carnaval y las clases estarían a punto de comenzar. A los acontecimientos y preparativos que se programaron en esos marcos, especialistas recomendaron a las familias ir conversando con los niños para adaptarlos desde casa antes del comienzo de clases.

Es que la mayoría de las personas planificó viajar hacia las localidades del norte para los días feriados por el Carnaval y retornar para el posible inicio de clases. Especialistas indicaron que se debe retornar un día antes si se viaja y hablar con sus hijos por el inicio de clases, además indicar cuáles serán las tareas que harán durante el período escolar, como dormir ocho horas y distribuir adecuadamente el tiempo para estudiar y hacer las tareas.

A eso hay que añadir que hay niños que tuvieron que rendir algunas materias en la etapa compensatoria en febrero y otros deberán repetir de curso. Son a ellos, principalmente, a quienes se debe readaptar para un nuevo comienzo con nuevos compañeros.

En diálogo con este matutino, Lucas Ramayo, psicólogo con dedicación hacia la atención de niños, explicó cómo dialogar con los más pequeños para ir generando la adaptación desde casa para el comienzo de clases. "Al momento del despegue, más cuando van al jardín, ese "no te vayas" del niño genera ansiedad tanto en los padres como a los hijos, y hay que ir anticipándose. Los papás van a estar separados de los hijos, que tienen que pensar que ya no van a ser únicos sino uno dentro de un grupo de pares", dijo.

PSICÓLOGO / LUCAS RAMAYO, EL PROFESIONAL CONSULTADO POR EL TRIBUNO DE JUJUY.

Lo mejor, según explicó el psicólogo, es conversar con los hijos acerca de que se tendrá una nueva maestra, se volverá a la escuela, algunos tendrán nuevos compañeros. La experiencia nueva no debe ser brusca, sino tener una anticipación. Pero sobre todo con aquellos que han tenido que estudiar y en los que se advierte un año lectivo irregular.

"Hay padres que dicen "si te llevas materias no salís en todo el verano hasta que estudies todo", eso es un error porque en los chicos genera cierto resentimiento, enojo y es muy importante la recreación. Por algo hay un período lectivo y otro de receso. Por más que los chicos se lleven materias, una forma de estimularlos es respetar sus necesidades, como la recreación", dijo Ramayo.

Sin embargo, no hay que dejar atrás que por el lado familiar en general también se tiene que readecuar al tiempo de clases para acompañar a los niños. Los horarios tienen que ser distribuidos y fijar días de estar con toda la familia.

"El traspaso de las vacaciones a clases lo veo como un pasaje absolutamente necesario para los niños y la familia. Como son necesarias las actividades recreativas, también es necesario volver a una actividad estructurada de trabajo y académica que presente otros efectos cognitivos. Ambas cosas son importantes, son períodos significativos en la etapa del niño", insistió el psicólogo.

Cabe aclarar que, tras el anuncio que hizo el gremio nacional Ctera con un paro los días 6 y 7, la Asociación de Educadores Primarios (Adep) no iniciaría las clases. En tanto que para el 8 venidero se hará el paro internacional de mujeres.

Los repitentes

Una de las situaciones que afecta tanto al niño como a sus padres es repetir de grado o de curso. Muchos son los interrogantes que se plantean a la hora de analizar por qué ocurrió.

Ante los reiterados planteos que se hacen para buscar las causas, lo fundamental es no echarle la culpa al niño ni menos crearle un resentimiento de no poder hacer las tareas o tener un buen año de estudio.

“Todo empieza desde casa, de cómo los papás tomen la noticia genera mucha frustración que se transmite a los niños y eso los desmotiva. Lo que se debería decir es que no pasa nada, que están para aprender, para seguir aprendiendo y que al equivocarnos aprendemos. Cuando hay un escenario de fracaso escolar es un fenómeno de múltiples situaciones”, enfatizó Ramayo.

El psicólogo reconoció que las situaciones familiares y cuestiones sociales con su grupo de pares son las que influyen al momento de obstaculizar el aprendizaje. El afuera de la escuela es fundamental para conocer la situación por la que atravesó el niño y que no haya podido aprobar el grado. “Muchas veces se les baja el autoestima a los chicos, me parece que los papás y los docentes empecemos a ver el error como un paso más y necesario en el proceso de aprendizaje. No está mal si un niño se lleva materias o tiene dificultades. Todos vamos a aprender a la escuela y es fundamental aprender del error”, comentó.

Propuso que entre la familia y la escuela haya una retroalimentación comunicativa para que lo académico y extra-académico no se mezcle.