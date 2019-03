Habilitarán puntos limpios en Maimará

Por (Ricardo Dubín)

A partir del estado en que vieron a Maimará tras la Chaya de los mojones, un grupo de vecinos empezó a organizarse para realizar acciones que aporten a su cuidado. La que comenzará ya a estar presente en estos carnavales, tiene que ver con los Puntos limpios, de los que Gustavo Fernández dijo que "tenemos material como para hacer treinta estructuras, más o menos. La idea es que estén en el centro y, si llegamos, en las comparsas". Josefina Avalos, que vive desde hace un año en Cieneguillas, agregó que "el tema de la basura y los residuos es una de las problemáticas de la zona. Por una parte está el basural a cielo abierto, donde se mezcla toda la basura y es un impacto visual tremendo y contaminante. El primer paso fue armar un grupo de trabajo, y sumamos estas voluntades. Todos trabajamos de manera voluntaria. El primer tema fue el caos que vimos después del 1 de enero, y pensamos en la responsabilidad de cada uno, del municipio, de los comerciantes, las posadas, que deberíamos trabajar todos en conjunto". Así fue que "como grupo, recibimos la colaboración del comisionado Javier Avalos, Ocasa de Salta nos donó los pallets con los que armamos estas estructuras que van a contener los bolsones que nos brinda el Ministerio de Medio Ambiente, para localizar en los lugares críticos. En el Inta se va a separar la basura, se venderá y generará un fondo para seguir este trabajo, como talleres para niños y adolescentes. Todo lo que tiene que ir de la mano de una campaña de difusión, pero es un proceso". La consigna es que "se separe la basura en origen, el plástico, el cartón, y que no va a ir al basural sino entrar en la cadena de reciclaje. Eso irá en redundancia del cuidado de la tierra, del cuidado de nosotros, y es un problema de todos que empieza en casa". Paula Caino es promotora socio ambiental, y agregó que "la idea es que estas estructuras queden permanentemente, y Gestión Ambiental del municipio se va a encargar de cuidarlas. Pero todo depende del trabajo de concientización que podamos generar". Avalos contó que "los dos viernes pasados empezamos con campañas de limpieza, y fue bueno ver que los niños son los más preocupados", a lo que Fernández agregó que "lo fundamental es trabajar con los chicos, y empezamos a hacerlo nosotros porque la realidad es hoy". Dijo que "es un proceso que tiene que empezar a girar, hasta generar una conciencia propia". Cainonos habló de "que estamos viviendo en lo que es Patrimonio de la Humanidad, y de eso hay que responsabilizarse cada uno. Tirar un papelito, una bolsita, está mal, porque no estas cuidando el lugar en el que estamos viviendo, pensando no sólo en lo estético sino también en la salud".

Festejos en Monterrico

Por (David Bautista)

CELEBRACIÓN / COMADRES DE PERICO, MONTERRICO Y EL CARMEN.

El día para compartir y cantar coplas se cumplió a modo de integración en Monterrico porque las Hijas del Sol se reunieron invitando a comadres de toda la zona de Los Pericos. De la ciudad periqueña llegaron sesenta comadres y otras tantas representando a El Carmen, las anfitrionas de Monterrico las recibieron con comidas típicas, música y hasta con bailarines que dieron un gran espectáculo al ritmo de la saya.

Un amplio quincho cobijó el jueves a todas las mujeres de la zona en la celebración que dio inicio al carnaval, donde se hace una pausa en el trabajo, en la economía doméstica, en el cuidado de la agricultura y de los animales para acercarse, reunirse y compartir. “Es un día para reencontrarse, para revalorizar la amistad y para mantener viva una tradición”, coincidieron. “Las Hijas del Sol somos todas las luchadoras de siempre que bregamos por la felicidad y la unión de la familia y entendemos que hay realidades distintas, pero que, si estamos juntas, las penas y los sin sabores pueden doler menos”, enfatizaron. Luego de un almuerzo irrumpió a la pista de baile un grupo de sayeros dando inicio al baile popular, donde más de trescientas comadres celebraron su día, con serpentina y nieve, en una clara muestra de amistad e integración.

Ofrenda de alegría

HECHURA DEL DIABLITO / UNA TRADICIÓN QUE SE RESISTE A DESAPARECER.

Se acerca la hora y los disfrazados saldrán hoy a alegrar nuestros carnavales. Chayarán el mojón para pedirle permiso a la Pachamama por vestir el traje de diablito, solicitando también protección, y con su voz peculiar, meciendo la fálica cola, con sus saltitos coquetos correrán por las calles incitando a bailar por nueve noches.

El diablito, que contra lo que suele suponerse es un personaje de lo más educado, dicen que ya desde agosto empieza a temblar bajo la piedra de los mojones.

San Carnaval lo llaman algunos, y es acaso la encarnación de la planta de maíz que da su fruto. Dicen otros que se lo ve cabalgando, con la Pachita a la grupa, desde entonces sobre el horizonte.

Es, en todo caso, el símbolo de la alegría de un pueblo que ha recibido sus cosechas y las agradece, y se irá, ya en el Carnaval Chico, cuando se lo entierre en un ambiente de llantos pícaros y del fuego que se mecerá al son de las últimas trompetas. Para que esa alegría florezca, tal como se lo hace en esta tierra, en cantidad de casas hay quienes bordan y tejen, sumando espejos y lentejuelas, respetando motivos y colores.

En la foto, una de ellas, Liliana Zumbaño, de la Diablada de Humahuaca, que se apura por terminar las astas que engalanarán ese disfraz, pero quien sabe en cuantos hogares, a la luz del último foco, después de haber trabajado, hay quienes se abocan a la misma tarea.

La labor, se entiende, será bien recompensada, porque la alegría que se viva en los carnavales es la medida de las bondades del año por seguir.