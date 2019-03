Preocupación y necesidades en un populoso sector de Perico

El barrio 2 de agosto es uno de los nuevos populosos sectores de Perico. Este sector vecinal nació justamente el 2 de agosto de 2011, fecha en que cientos de familias tomaron terrenos fiscales debido a la falta de construcción de viviendas y falta de respuestas a la emergencia habitacional por parte de los gobernantes de ese momento.

Los vecinos de ese sector están preocupados y angustiados debido a la falta de obras que tienen al barrio en estado de abandono total. Los vecinos necesitan de manera urgente la obra de realización de cloacas, obra que fue anunciada por el gobernador Gerardo Morales que en su momento, durante una visita al barrio, dijo que en el mes de noviembre del año pasado se iba a realizar la adjudicación de obra y en enero de este año iba a comenzar, situación que aún no sucedió.

El Tribuno de Jujuy conversó con Walter Martínez presidente de ese sector vecinal periqueño y comentó que son muchas las carencias. "Las necesidades de este barrio son inmensas. Una de las más urgentes es la realización de las obras de cloacas, todos los que habitamos aquí vivimos con pozo ciego. Durante una visita que realizó el año pasado el gobernador nos dijo a todos los vecinos que en noviembre se iba a adjudicar la obra a alguna empresa para empezar con la obra en el mes de enero. Estamos por comenzar el mes de marzo y aún no tenemos novedades sobre qué empresa ganó la licitación y mucho menos cuando van a comenzar", aseguró.

Este sector vecinal periqueño entró dentro del "Plan Nacional Hábitat" obras que fueron inauguradas en el mes de octubre por el gobernador de la provincia Gerardo Morales, el ministro de Infraestructura Jorge Rizzoti y la Secretaría de Infraestructura Urbana de la Nación, Marina Klemensiewicz. En esa oportunidad se inauguró el cordón cuneta en todo el barrio, iluminación led y la forestación del barrio que consta de 16 manzanas.

ABANDONO / LOS VECINOS RECLAMAN POR OBRAS EN EL BARRIO.

"Tenemos serios problemas con las luces led, tienen menos de 6 meses de utilización y muchas de ellas ya no funcionan lo que provoca que muchos sectores estén a oscuras y mayor inseguridad, que dicho sea de paso hay muchos casos de robo en nuestro barrio", dijo. Consultado sobre si se presentaron notas al municipio para pedir el arreglo de los artefactos lumínicos Martínez comentó que tuvo oportunidad de hablar con la concejal de la UCR María José Pintos a quien le presentó una nota y ella la giró al ministerio de Infraestructura, "Le dijeron que iban a venir a cambiar las lámparas peor hasta el día de hoy no cambiaron nada. Hable con el ingeniero que estuvo a cargo de la obra y me contestó que no hay insumos", aseguró.

Desde el municipio no pueden brindarle una respuesta ya que las obras realizadas dentro del "Plan Hábitat" aún se encuentran en garantía, por lo que desde Nación debería de brindar una solución a esto. En esa oportunidad también se inauguró un "gimansio saludable" que hoy se encuentra tapado de malezas y eso provoca la proliferación de alimañas como arañas, víboras, ratas y alacranes que provoca un foco de infección para los vecinos.

Además, las obras del cordón cuneta se encuentran en mal estado porque se partieron. "No sé si habrán utilizado hormigón muy liviano que los cordones se partieron. Y esta obra también se encuentra en garantía. A lo mejor ingresaron camiones muy pesados e hicieron eso, pero es inexplicable. De un día para otro se empezaron a ver todas las falencias del Plan Hábitat, además hay obras que no se terminaron como ser en el sector alto del barrio no se concluyó con la platabanda. Y ahí se vienen un problemón muy grande sobretodo de contaminación porque hay una curtiembre, donde el agua se amontona y genera malos olores, además de la contaminación que produce ese lugar", señaló.

Durante las lluvias caídas durante los últimos días se produjeron serios inconvenientes entre ellos el "hundimiento" de un colectivo de la empresa "Santa Rosa" de recorrido urbano ya que un pozo de agua provoco que el vehículo quedará de lado y una máquina tuviera que socorrerlo.

El barrio 2 de agosto es uno de los tantos barrios que atraviesa el conocido "canal de la muerte" (se lo conoce de esta manera debido a la gran cantidad de vidas humanas y animales que se perdieron en ese lugar), y que representa un gran problema de seguridad para los vecinos.

Este canal pertenece al consorcio de riego del valle de los Pericos y recorre muchas fincas ya que se lo usa como medio de riego para cultivos de la zona. Los vecinos de ese sector piden que se tape el canal y se eviten las pérdidas de vidas humanas y animales. Además, del desmalezado ya que se encuentra "tapado" en sus orillas por pasto cubano que imposibilitan la visión y de los grandes pozos de agua que se formaron en los demás puentes de acceso en distintos puntos del barrio. Para ingresar a este sector y a los barrios Nueva Ciudad, Virgen del Valle, CCC, Carlos Pellegrini, Éxodo Jujeño y Costanera si o si la única manera de poder hacerlo es atravesando por puentes que atraviesan "el canal de la muerte". Pero, los vecinos del barrio 2 de agosto tienen un puente en su ingreso que está a punto de caerse y para que eso no ocurra desde el municipio lo cubrieron con ripio. "En el puente hay carteles que está prohibido la entrada y salida de vehículos pesados, pero no les importa. Por allí ingresan camiones cargados de ripio, arena, hierros, piedras, sabemos que es el único ingreso a la ripiera del río, pero este puente en cualquier momento se va a caer", concluyó.