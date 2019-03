Bocca arbitrará Gimnasia-Almagro

Bruno Bocca será el árbitro para el domingo entre Gimnasia y Almagro por la 21º fecha de la B Nacional. Las acciones comenzarán a las 17 en el estadio "23 de Agosto", donde el equipo de Morales Santos no gana hace tres presentaciones.

Los referís para el fin de semana serán los siguientes.

Viernes.

A las 21, Instituto de Córdoba vs. Los Andes (Eduardo Gutiérrez).

Sabado.

A las 14:30, Arsenal vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Nazareno Arasa); a las 16, Chacarita Juniors vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn (Sebastián Ranciglio) y Temperley vs. Atlético de Rafaela (Diego Ceballos); a las 20.30, Santamarina de Tandil vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Gerardo Méndez Cedro).

Domingo.

A las 15.05, Deportivo Morón vs. Nueva Chicago (Yamil Possi); a las 18.30, Indepiendente Rivadavia de Mendoza vs. Ferro Carril Oeste (Gastón Suárez); a las 19, Agropecuario vs. Villa Dálmine (Pablo Dóvalo); a las 21, Mitre de Santiago del Estero vs. Olimpo de Bahía Blanca (Adrián Franklin); a las 21.10, Defensores de Belgrano vs. Platense (Pablo Giménez) Lunes. A las 21,05, Quilmes vs. Brown de Adrogue (Fabricio Llobet.

En la oportunidad quedará libre Sarmiento de Junín, que en el cierre de la jornada anterior sólo pudo empatar con Quilmes en su estadio.

Por otro lado, en el marco del epílogo de la 29º fecha de la Primera B Metropolitana, Barracas Central goleó ayer a Deportivo Español y dio otro paso más en búsqueda del título. El club del cual era presidente Claudio "Chiqui" Tapia lidera con 68 puntos, cinco más que su inmediato perseguidor, Estudiantes de Buenos Aires, que jugaba anoche al cierre de esta edición.

Los tantos de Barracas fueron marcados por Valenzuela -2-, Minici y Mandarino. A diferencia de la B Nacional -sólo sube dos-, los cuatro mejores ascenderán directamente, con lo cual el actual puntero ya se frota las manos. Mientras que del quinto al octavo jugarán un Reducido por el último boleto a la Superliga. Está claro que el fútbol del interior viene perdiendo por goleada.