El pollo aumentó un 20% en las últimas dos semanas

En las últimas dos semanas el precio del pollo fresco en esta capital se incrementó alrededor del 20%. El precio del kilogramo alcanza los 100 pesos actualmente, en su variante fresca, mientras que la congelada ronda los 80 pesos el kilo. Según un distribuidor, el precio en lo que va del año aumentó el 80%.

"En este último período corto de tres meses desde que comenzó el año aumentó el 80% el valor del producto. Y la demanda cayó en forma proporcional a la suba, hoy podemos hablar que cayó un 60% las ventas", afirmó Marcelo Torrejón, de la avícola homónima.

En tanto, el distribuidor local de pollos explicó que Jujuy no escapa de la realidad que vive el país pero aseguró que el incremento se frenó ya que hubo momentos en que a diario se registraban cambios. El empresario distribuye en Salta y Jujuy porque si bien en la provincia hay productores locales no llegan a cubrir toda la demanda, y se proveen de Entre Ríos y Buenos Aires.

"Las pymes, la verdad, están muy ahorcadas en todo sentido", dijo y explicó que eso obliga a reducir costos, pero aseguró que el último recurso será el de recortar en el personal. Se refirió a la inflación y los costos altos de la energía, alquiler, impuestos y tasas municipales, además de los nacionales, acotando que el precio de distribución ronda entre los 70 y 80 pesos el kilo de pollo refrigerado.

Los incrementos

"El viernes pasado aumentó, y este lunes otros 5 pesos, dos subas serían 10 pesos por kilo, más o menos sería un 20%. Estaba a 80 pesos y ahora está a 95 pesos", explicó Carmen Escobar, de uno de los puestos de venta del Mercado Central.

Aseguró que el incremento anterior no fue tan significativo. "Antes había subido pero no mucho, de un peso, no era mucho y la gente podía comprar todavía pollo, y salía bien porque era económico. Pero hoy como subió todo, esta carne también. Antes compraban dos pollos o un pollo grande para seis personas, pero ahora se miden", agregó.

En tanto, Marta Cruz coincidió en que el aumento se dio en las últimas dos semanas y de hecho advirtió que "ya me han notificado que va a haber otra suba más del pollo".

"Ahora bajó un poco la venta de pollo pero igual compra la gente porque se consume, tienen que comer. Lo prefieren antes que la carne de vaca", aseguró Cruz, del Mercado Central.

En tanto, Flavio Pérez, otro vendedor, también coincidió en que el aumento se dio en las últimas dos semanas, acotando que los pollos son de proveedores locales y del día.

"Llevan un poco menos o lo más barato", explicó y dijo que la fluctuación de precios "tiene que ver con la mayor demanda".

Precisó que el aumento afecta a un gran porcentaje de los consumidores que habían comenzado a optar por el pollo, pero ante el constante incremento la gente compra menos cantidad.

En tanto, en uno de los supermercados locales, el precio de pollo congelado está desde 77,59 pesos a 79.90 pesos el kilo, a 99 pesos el kilo de pollo parrillero, mientras el precio de oferta del 20% era de las presas, patas y muslos a 109,90 pesos, y alas a 54,90 pesos. En estos casos aseguraron que sus proveedores son locales, que hacen entregas en esta capital y alrededores.

Los valores en los distintos elaborados

Los precios del kilo de pollo en el Mercado Central oscilan entre 95 y 98 pesos. Allí hay variantes en los precios según el tipo de presa o elaborado en base a ese tipo de carne.

En el puesto de Carmen Escobar, hay milanesas a 180 pesos el kilo y los bifes a 220 pesos. En otro puesto el precio es similar y suman albóndiga de pollo a 180 pesos, alitas a $70 el kilo, y las patas y muslos a $140 el kilo; el puchero está a 40 pesos

En otro local del mismo mercado, el kilo de pollo fresco se encuentra a 98 pesos, milanesas $198, presas 56 pesos, bife de pollo $225, albóndigas $200 y hamburguesas $200

A fines de febrero en el mismo tipo de relevamiento realizado por El Tribuno de Jujuy en uno de los puestos del mercado Central, se registró un aumento del 20%. Entonces el kilo de pollo llegaba a costar 80 pesos.