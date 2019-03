Debbie Rowe, ex esposa de Michael Jackson, contó que sus hijos no son los hijos biológicos del cantante.

Los hijos de Michael Jackson, no eran de él

Debbie Rowe, la ex esposa de Michael Jackson reveló que Prince y Paris Jackson no son hijos del rey del pop sino de un donador de esperma.

Además explicó que jamás tuvo relaciones sexuales con el cantante ​​​​​​. "Son sus hijos, los tuve por él", dijo, pero aclaró las condiciones.

"Me fecundaron. De la misma manera que yo fecundo a mis caballos para reproducirse. Fue muy técnico. Yo era su yegua pura sangre", contó Rowe.

"Fue un regalo. Fue algo que hice para serlo feliz".

"Michael estaba divorciado, solo y quería tener hijos. Fui yo quien le dijo: 'Tendré tus bebés'. Le ofrecí mi vientre. Fue un regalo. Fue algo que hice para hacerlo feliz", confesó.

“Paris y Prince Jackson son sus hijos, los tuve por él. No habrían nacido si no hubiera sido por mi amor por él. Lo hice para que se convirtiera en padre, no para convertirme yo en madre", afirmó además.

Ellos eran amigos y en noviembre de 1996 contrajeron matrimonio en el hotel Sheraton Park de Sidney, Australia, al poco tiempo de que él se divorciara de Lisa Marie Presley.