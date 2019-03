Investigan fondos destinados a la fundación "Marita Verón"

Un juez federal ordenó a la policía buscar a Susana Trimarco, que debía prestar declaración la semana pasada para que explique cuál fue el destino de los fondos que recibió durante el gobierno kirchnerista pero no se presentó ya que, según sus allegados, no fue notificada oficialmente debido a que cambió de domicilio.

Susana Trimarco fue reconocida mundialmente por la incesante búsqueda de su hija María de los Ángeles "Marita" Verón, una joven que desapareció tras ser secuestrada en 2002 y según varios testigos fue obligada a prostituirse, tras lo cual la mujer creó una fundación para ayudar a víctimas de la trata de personas y violencia de género que conoció mientras realizaba sus propias investigaciones en Tucumán y otras provincias del NOA.

Fuentes judiciales confirmaron hoy que el juez federal Daniel Bejas citó la semana pasada a prestar declaración indagatoria a Trimarco, como imputada, para que explicara qué sucedió con el anticipo de 5,6 millones de pesos, (U$S 418.000 en aquel momento), que recibió del Ministerio Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, para ejecutar obras en la Fundación María de los Ángeles Verón, que ella preside.

Según el fiscal que investigó la causa, Carlos Brito, la madre de Marita Verón "no cumplió su parte del acuerdo con el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, ni reintegró los fondos".

Trimarco no pudo ser notificada oficialmente de la citación, ya que no reside en Tucumán sino en Córdoba, explicaron sus allegados, por lo que el fiscal federal Carlos Gómez (en remplazo de Brito), solicitó la orden para buscar a la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, con la Policía Federal.

El pedido fue rechazado por el juez que intimó a la abogada de la Fundación Betina Laguna, para que en 24 horas indique si actúa como defensora de Trimarco e informe su domicilio real actualizado.

Además libró oficios para obtener el último domicilio registrado de Trimarco, pero al no obtener respuesta procedió a ordenar su búsqueda con las fuerzas federales.

Las fuentes dijeron que el juez Bejas dispuso que Susana Trimarco no puede salir del país, al menos hasta que declare como imputada en la causa que investiga el destino de los fondos.

En ese sentido, señalaron que se esperaba para hoy que se presente ante la Justicia, Gastón Robles, el secretario de la Fundación y se emitió una nueva citación para la tesorera y prima de la acusada, Alicia Trimarco.

El caso estuvo parado durante siete meses a la espera de que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolviese un conflicto de competencia entre Bejas y su colega Fernando Luis Poviña, del juzgado federal 2, ya que ambos alegaron que el proceso pertenecía al otro.

El 28 de febrero, el vocal subrogante Hernán Frías Silva resolvió que la causa prosiga en el juzgado 1 de Bejas.

La investigación de la causa comenzó en 2016, a partir de una auditoría practicada por el actual gobierno, que informó que De Vido giró dinero a Trimarco para que ésta remodelara un jardín de infantes de la Fundación, entre otras obras.

En tanto, el fiscal Brito dijo que las obras nunca fueron realizadas y que extistían "pruebas suficientes" para sospechar la presunta comisión del delito de defraudación en perjuicio del Estado nacional por parte de Trimarco.