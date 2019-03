Rubén Rivarola fue ratificado como vicepresidente segundo de la Legislatura

En medio de la sesión preparatoria que se realizó antes del inicio de sesiones ordinarias hubo una discusión entre algunos diputados pertenecientes al bloque del Justicialismo.

Los diputados Alejandra Cejas y el presidente del bloque del PJ Juan Cardozo se plantaron en contra de lo ya resuelto en la jornada de Labor Parlamentaria que tuvo lugar en el día de ayer, en donde se estableció renovar la vicepresidencia segunda al diputado provincial y presidente del PJ Rubén Rivarola.

El presidente del bloque Justicialista pretendía que la vicepresidencia segunda quedé en manos del diputado Javier Hinojo.

A lo que el diputado Rivarola respondió que “sería bueno que el Presidente del bloque diga quienes son los que están en contra en la renovación de este cargo dentro de la Cámara, yo no veo que todo el bloque diga eso, es sólo un sector el que quiere hacer cambios”.

Luego, el diputado provincial dijo que sería bueno que algunos personajes del peronismo que está dentro de la Legislatura recorra las calles. “¿De qué bloque me hablan? Que el presidente del bloque no mienta porque a mí tampoco me gusta que él sea presidente y sin embargo lo respeto. Me avisaron 5 minutos antes de ingresar al recinto que es lo que querían hacer, hay una falta total de respeto”.

Finalmente, el diputado Rivarola fue designado nuevamente como vicepresidente segundo de la Legislatura provincial.