"Dentro del partido, todo, fuera del partido, nada"

"Vivimos en un país quebrado, y en una provincia que está siguiendo por el mismo camino. Por eso es claro que el peronismo nacional y el de Jujuy tienen la obligación de buscar la unidad de todos sus sectores, para desalojar del gobierno a este proyecto neoliberal, que está de espaldas a la gente. Sobre todo de espaldas a los más humildes, a los más vulnerables. Pero esa unidad sólo se debe dar dentro del Partido, fuera del Partido, nada", dijo con firmeza el presidente del Partido Justicialista de Jujuy y diputado provincial, Rubén Armando Rivarola, ante un nutrido auditorio compuesto por un centenar de dirigentes las distintas agrupaciones que conforman la Juventud Universitaria Peronista de las cuatro facultades de la Universidad Nacional de Jujuy, de esta capital y del interior. De dicha reunión participaron el rector de la Unju, Rodolfo Tecchi; el secretario general de la Unju, Edgardo Aramayo, y el secretario general de la JUP, regional Jujuy, Andrés O. Chaile.

Se trató según señalaron los estudiantes, de la primera vez que un presidente del PJ de Jujuy concurre a una invitación de la JUP para exponer sus ideas acerca de la situación de la provincia y del país, el estado del PJ en el distrito Jujuy, y para responder a las inquietudes planteadas por los dirigentes estudiantiles. Rivarola destacó que "hago enormes esfuerzos para mantener abierto el PJ. Lamentablemente, muchos dirigentes que actualmente disfrutan de cargos importantes y muchos más que pasaron por la función pública y que todo le deben al peronismo, parecen haberse olvidado y hoy, no son capaces de realizar los aportes que ayuden a mantener nuestra sede, a pagar sus impuestos, los sueldos de nuestros empleados y tantas otras cosas más. Pero no importa, seguiremos adelante. Yo no voy a bajar los brazos. Sin embargo los vuelvo a convocar a que se congreguen en nuestra sede. Ésa es la casa de todos los peronistas, de todos ellos, y de todos ustedes", agregó.

A partir del diálogo con estudiantes y dirigentes, Rivarola respondió con respecto a las candidaturas más importantes, a gobernador y vice, que "estoy dispuesto a pelear por la Gobernación de Jujuy, pero sé que otros compañeros quieren hacerlo y tienen derecho. Por eso el Partido convocó a internas, para resolverlo democráticamente. Hasta ahora, nadie se acercó a inscribir listas o nombres. Sé que se hacen reuniones en todos lados, pero esos encuentros deben ser dentro de nuestra casa, donde se respetan las posiciones y las opiniones de todos". Consultado acerca de las versiones de candidaturas a gobernador del intendente de El Carmen, Adrián Mendieta, y del senador Guillermo Snopek, Rivarola expresó: "Yo converso con el compañero Adrián. Si bien el se afilió recién hace un año al PJ, tiene el derecho a postularse y a mostrarse ante los compañeros con sus ideas. En el caso de Snopek, que es senador porque el peronismo lo hizo senador, lo he convocado en muchas ocasiones al PJ, pero apareció apenas un par de veces, a pesar de ser vicepresidente primero. No he conseguido más participación de parte de él. Conozco que existe la versión de que el senador hasta piensa lanzar su candidatura por fuera del PJ, en otra agrupación o con otros partidos. Creo que se equivoca, No es la forma. Los peronistas tenemos un partido, una casa, una idea y si su vocación es pelear la gobernación, hay internas convocadas y voluntad de diálogo para lograr una unidad que nos devuelva la fe y la posibilidad de volver a ser gobierno, en vez de hacerle el juego a un oficialismo que ya ha demostrado incapacidad para manejar el país y la Provincia".

Al término de la reunión Rivarola agradeció a los dirigentes estudiantiles y al rector Tecchi la invitación, y les propuso "hacer otra reunión similar, a donde podemos invitar a todos los compañeros que quieren ser candidatos a gobernador, para que expliquen sus ideas, por qué quieren ser, y en todo caso, por qué quieren algunos ir por fuera del PJ. Reitero, me parece una barbaridad, para los peronistas dentro del partido todo, fuera del partido nada".

70 años de la Universidad gratuita

En la reunión de la JUP con el presidente del PJ, los jóvenes estudiantes le requirieron el apoyo del partido y de los legisladores nacionales y provinciales, para un proyecto de ley de modificación del sistema de becas y ayudas que están elaborando para elevar al Congreso Nacional. Rivarola comprometió su ayuda: “vamos a pedirles el apoyo a nuestros legisladores jujeños, pero también a muchos diputados y senadores compañeros y amigos personales, que seguramente nos darán una mano”, expresó. Finalmente, el rector de la Unju, licenciado Tecchi, solicitó al legislador la posibilidad de realizar un gran acto público en la sede del PJ, para recordar los 70 años de la reforma del Presidente Juan Perón, que dejó establecida el acceso irrestricto y la gratuidad de la enseñanza universitaria en el país, “acto de singular trascendencia nacional, que permitió el ascenso de las clases más humildes a la capacitación universitaria y que hoy, son la base del desarrollo del país y el reaseguro de los derechos de acceso a la educación de todos los jóvenes