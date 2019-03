El "bandeño" se juega "todo", otra vez en La Quiaca

La ciudad fronteriza de La Quiaca albergará otra vez a Atlético Cuyaya, el sábado a las 17 en el Cear frente a Santa Clara bajo el arbitraje del ledesmense Adrián Alemán, tras la ardosa victoria 6 a 5 en su visita del último fin de semana ante Inter que lo dejó cerca de asegurar un lugar en los play off del Regional Federal Amateur.

Frente a tal desafío el "bandeño" hoy a las 15.30 en la "Bombonerita" empezará a delinear el posible equipo titular y en esa línea el capitán César Ruiz, opinó que "el orden táctico será clave y también nos están pasando factura los errores que cometemos que son muy infantiles y este torneo te los hace pagar caro en un clima pesado como en La Quiaca donde nos costó cambiar el aire. Ojalá el sábado nos levantemos con el pie derecho y podamos acercarnos al objetivo", añadiendo que "aquí hay mucho sentido de pertenencia y eso nos juega a favor, es un plus porque no se le paga nada a nadie y lo tomamos así porque el que vino suma su granito de arena para lo mejor del club como fue en 2018 y ojalá que nos traigamos una victoria ante Santa Clara que es un rival complicado que no te regla nada y será otra final dentro del objetivo de clasificar a los play off", afirmó.

Ya no poder contar con el atacante Juan Arraya trajo tela para cortar y allí Ruiz argumentó que "se habló de puertas adentro y uno ya está excento de lo que hablen afuera y lo que se habló en vestuario queda ahí. Hoy tratamos de enfocarnos en lo que es el torneo porque se sintió un poco pero el grupo tuvo otros dos cachetazos más fuertes pero nos repusimos en La Quiaca. Lo que se habló queda entre nosotros y lo que hable el periodismo y la gente ya corre por su cuenta", acotando que "la voluntad, el sacrifico y humildad será fundamental en este tramo porque hay otros chicos que dejaron de venir por varios motivos, trabajo o estudio, y se hizo difícil, pero estamos compenetrados que tenemos que conseguir el objetivo", selló.

Mañana inicia la fecha 9

El andar de las 9º fecha comenzará a jugarse mañana en el Regional Federal Amateur. A partir de las 21.30 en el "Plinio Zabala" se medirán Talleres con Atlético San Pedro bajo el control del salteño Gustavo Benítez. Asimismo en "La Tablada" desde las 21.30 La Viña se topará con Monterrico SV donde arbitrará el salteño Gustavo Gómez.

El sábado además del duelo entre Santa Clara vs Cuyaya se enfrentarán en el "Ernesto Escalante" Bancario contra Tiro y Gimnasia a partir de las 16 donde dirigirá Víctor Terán. Y el domingo en La Quiaca se verán las caras Racing frente a Inter a partir de las 17. El juez del encuentro será José Sotara.

La ilusión de Claudio De Los Ríos

El técnico de Cuyaya, Claudio De Los Ríos vive ilusionado la recta final de la etapa clasificatoria de la Zona 2 de la Regional Federal Amateur. Es que el "bandeño" se encuentra puntero con 16 puntos junto a Monterrico y La Viña, luego de la victoria ante Inter y tras 2 derrotas previas, por eso aclaró que "nos habíamos planteado de hace mucho tiempo que hasta la última fecha no se iba a definir nada y estamos todos con chances, pero mentalizados que nos quedan dos finales que no podemos aflojar y si bien estamos arriba con otros dos equipos no podemos relajarnos ni un poquito porque se vien un partidazo en La Quiaca con Santa Clara y después el último con Racing de local", acotando que "lo positivo de las derrotas fue que estabamos a tiempo de cambiar la imagen y revertir las cosas que habíamos hecho mal y gracias a Dios pudimos volver al triunfo en La Quiaca donde fue muy bien en los dos viajes y esperemos que el 3º no sea la excepción", vaticinó.

El "Flaco" reafirmó que "siempre hacemos hincapié en mantener el sacrificio cada partido y de forma equilibrada busca los 3 puntos. Tenemos que revalidar la historia y los títulos porque no podemos quedarnos en el recuerdo y hacer las cosas bien para que el club siga teniendo trascendencia que es lo que priorizamos y el objetivo es pasar de ronda a los play off".

En ese sentido explicó que "buscamos variantes, rotamos algunas por lesiones y otras por cuestiones particulares no pudieron estar y le buscamos la vuelta dentro de un plantel competitivo que trata de hacer lo mejor cada vez que le toca jugar y con Santa Clara vamos a jugarlo como una final", sostuvo.

El DT no quiso ahondar pero también hizo referencia a la salida de Arraya diciendo que "Juan por cuestiones particulares no está siendo parte de los entrenamientos y tratamos de enfocarnos en los que estamos día a día. Es duro motivar a jugadores que viene por amor a la camiseta y corremos en desventaja con los demás clubes del Regional".