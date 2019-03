Aumento salarial extra del 10% para los estatales

El gobernador Gerardo Morales anticipó ayer en su mensaje a la Legislatura que otorgará una recomposición salarial extra a los trabajadores estatales del 10% a partir de mayo, acotando que además del ya dispuesto para pagar con el sueldo de marzo (10%) habrá otros aumentos en julio y en octubre.

Dos horas y 17 minutos se extendió el mensaje del gobernador Morales. Comenzó a las 20.07 y concluyó a las 22.24.

También, en materia de anuncios, señaló que desde fines de abril próximo se hará cargo del Ingenio La Esperanza el Grupo Budeguer, que garantizó seiscientos puestos laborales en ese complejo sampedreño, entre los más relevantes.

En un mensaje cargado de cifras que reflejan los logros de su gestión, Morales señaló que se decidió adelantar su informe de gestión por realizar un viaje a China para gestionar el financiamiento de una nueva planta solar de 200 mw, y participar de la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo con el que se firmará contratos por créditos no reintegrables de líneas de energía de conexión directa para Tres Cruces, Susques y Normenta, y otros para modernización del Estado provincial.

Asimismo, luego de agradecer las más de cien leyes de importancia que aprobó la Legislatura en sus tres años de gestión, destacó las sancionadas el año pasado, como la de expropiación del Cerro de Siete de Colores y del Paseo de los Colorados, el sistema de cobro por atención sanitaria a los extranjeros en tránsito, de las zonas francas en Perico y La Quiaca y Tolerancia 0 en el consumo de alcohol a los conductores, entre otras normas.

El mandatario destacó los avances en lo que hace al cambio de la matriz productiva en la provincia, con la construcción de la planta solar más grande de Latinoamérica en Cauchari, la producción de litio (que ocupa más de 1.814 personas en forma directa) y el crecimiento del turismo, una actividad que actualmente ocupa a unas 25 mil personas en la provincia, según afirmó el gobernador.

También aseguró que en el 2018 solo dos provincias registraron aumentos en el empleo, pese a la profunda crisis económica que vive el país: Neuquén, por el proyecto de Vaca Muerta, y Jujuy, por el cambio de su matriz productiva, que generó en ese período solo 1.500 puestos laborales nuevos (alrededor de 5 mil en los últimos tres años).

Destacó que la inversión productiva creció y el turismo porque quienes llegan a Jujuy "pueden transitar las calles porque no hay violencia, no hay cortes de ruta. Esta situación era autodestructiva para nuestro desarrollo", apuntó, acotando que se seguirá trabajando en la misma dirección. "Las multas por cortes de ruta son de hasta 200 mil pesos, que las vamos a cobrar, y por quemar gomas de $25 mil. Son reglas de convivencia que no vamos a ceder", remarcó.

"No somos un gobierno infalible, pero estamos haciendo y transformando la provincia de Jujuy", señaló, agregando que lo que se va a discutir en las elecciones del 9 de junio será por seguir en esta senda o volver al pasado.

Cannabis medicinal

Más adelante el gobernador puso de relieve los avances que hay para la producción de cannabis medicinal, indicando que se está a punto de recibir las primeras semillas para comenzar a plantar.

Resaltó el convenio firmado con la Cooperativa de Tabacaleros, apuntando que puede ser una alternativa a esta producción. "2000 hectáreas pueden generar 200 millones de pesos, más de lo que genera el turismo", subrayó.

"Lo está produciendo Chile, Canadá, Inglaterra, Alemania, Japón y la única provincia en el país que ha abierto una ruta y un nicho para el cambio productivo es Jujuy", destacó Morales.

Educación

Otro anuncio que hizo el gobernador ayer en un mensaje que duró casi dos horas y media, fue el del envío de un proyecto a la Legislatura para solicitar un crédito por 308 millones de dólares para la mejora integral en la educación.

Tal como lo señaló en la presentación de los primeros resultados del Pacto Social por la Educación, afirmó que el préstamo se pagará con lo producido por la planta solar de Cauchari, que cuando esté en funcionamiento pleno dejará ganancias a la Provincia por 25 millones de dólares anuales.

Expresó que con el 65% del crédito se tiene el desafío de construir, en dos etapas, 88 edificios nuevos, más 40 escuelas secundarias rurales mediadas por Tics, más 15 salas maternales de 0 a 2 años, más de 100 salas de jardines de infantes y más de 338 reformas integrales, a los efectos

de que las escuelas se encuentren en condiciones para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje.

Entre las principales demandas y propuestas del diálogo social surgió la necesidad de profundizar la capacitación docente gratuita, la práctica cotidiana en valores, la conectividad, la utilización de las nuevas tecnologías

También resaltó Morales que la profunda crisis que vive el país pudo atenuarse en la provincia por la implementación del plan de contingencia "Jujuy Asiste y Reactiva" para atender a los sectores más vulnerables de la sociedad, promoviendo la inversión, el desarrollo de emprendimientos y ayuda financiera a sectores productivos.

Se prevé que con la producción de litio en Salinas Grandes y Guayatayoc se van a generar 1.800 puestos de trabajos nuevos.