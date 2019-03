Fueron ratificados los vicepresidentes

Antes del mensaje del gobernador Gerardo Morales, en sesión preparatoria la Legislatura, por mayoría, ratificó al radical Carlos Amaya como vicepresidente primero y al justicialista Rubén Rivarola vicepresidente segundo.

El presidente del bloque del PJ, Juan Cardozo, y la legisladora Alejandra Cejas habían propuesto para la vicepresidencia segunda a Javier Hinojo, señalando que esa había sido la decisión mayoritaria de la bancada. Sin embargo, el legislador Pedro Belizán mocionó para que Rivarola siga en ese cargo, lo cual fue apoyado por el presidente de la bancada de la UCR, Alberto Bernis, y la mayoría de los legisladores oficialistas ya que así se había acordado en Labor Parlamentaria.

Al momento de su intervención, Rivarola señaló que "sería bueno que el presidente del bloque diga quiénes son los que están en contra de la renovación de este cargo. Yo no veo que todo el bloque diga eso, es sólo un sector el que quiere hacer cambios", apuntó. Luego dijo que sería bueno que algunos personajes del peronismo que están dentro de la Legislatura recorran las calles. "¿De qué bloque me hablan?. A mí tampoco me gusta que él sea presidente de bloque y sin embargo lo respeto. Me avisaron 5 minutos antes de ingresar qué es lo que querían hacer. Hay una falta total de respeto’

“Yo veo una provincia diferente”

El diputado provincial del PJ, Rubén Rivarola, indicó que ve una provincia diferente a la que describió el gobernador Gerardo Morales en su discurso.

“Yo veo otra cosa, yo veo una provincia diferente, esperemos que yo esté equivocado y que el gobernador tenga razón. Cuando uno recorre los barrios ve que lo que las familias viven es realmente desesperante. La gente está sin ánimos, le han sacado la esperanza, tanto con medidas nacionales como a nivel provincial. Esperemos que hoy esté equivocado yo”, señaló el legislador.

Rivarola expresó preocupación por la situación económica de la provincia e indicó: “yo siempre voy a vivir en esta provincia y me preocupa ver un panorama muy diferente al que ve el presidente. No es cierto que se haya conseguido lo que se decía. Si hablan de pobreza cero hoy eso no es así, por el contrario la pobreza se ve en las calles. Espero que el presidente Macri vaya teniendo en cuenta la situación de las empresas. Grandes empresas como Ford, Lee, Wrangler se van del país, y ven que la situación es distinta a la que dicen”.

Sobre el cuestionamiento que hicieron dos diputados del PJ a su reelección como vicepresidente segundo de la Legislatura, dijo: “El que sigue como vicepresidente segundo soy yo, ésta es claramente una interna que tengo en el partido y hoy en el recinto, se vio que hay un sector del peronismo que no está de acuerdo en nada. No está de acuerdo que yo sea el presidente, no está de acuerdo en que vayamos a internas, seguramente van a poner esto de excusa para no querer internas. Y se van ofender y van a decir salimos con un partido aparte. Yo les digo que ahí tienen el partido, que vayan trabajen y salgan dentro del partido”.

Calificó las afirmaciones de los diputados Juan Cardozo y Javier Hinojo como “chicanas de los que creen que siguen estando en San Martín 450. Solo faltaron dos diputados al discurso del gobernador, uno que es el presidente y el otro que quería ser el vicepresidente, cuando hace una semana en Labor Parlamentaria dijeron que estaban de acuerdo con la ratificación de autoridades”.