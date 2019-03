Gran cantidad de perros envenenados en Perico

Lamentable es la noticia que proviene del barrio José Hernández de Perico, donde envenenaron a perros y uno de ellos murió de la peor manera.

Otros vecinos que se comunicaron con El Tribuno manifestaron que son varios los canes envenenados en el barrio.

Esta dolorosa situación constituyó una verdadera tragedia para la familia damnificada, quien no entiende por qué pasó ni la maldad en ese accionar que terminó con la vida de su mascota.

El hecho ocurrió el último fin de semana en el mencionado sector barrial, ubicado al frente del barrio Santo Domingo, donde tres canes aparecieron tirados en proximidades a la plaza del barrio.

Los canes fueron encontrados en una extraña situación, sin energía y con sus cuerpos muy hinchados. Cuando los afligidos propietarios percibieron esta tremenda situación que afectaba a sus mascotas, tomaron intervención y pudieron rescatar a dos de ellos, quienes sobrevivieron al brutal elemento tóxico, pero uno de ellos falleció en el lugar.

El dolor de una familia

Ante ese desesperado y complicado momento que le tocó vivir a la familia Ignacio, se desconoce el autor del desagradable hecho, ya que al aparecer a los animales les dieron un trozo de grasa que aparentemente contenía un poderoso veneno, lo suficientemente fuerte como para matar a la primera víctima que lo muerda, como le pasó a "Roco" la amada mascota de ese hogar.

Francisca Ignacio es la damnificada y dijo que "hace tres días que aparecieron envenenados tres perros, uno se murió, no lo pudimos salvar, los otros dos se salvaron, realmente no sabemos qué pasó, la gente es tan mala, porque el perro no hace nada. Son perros de mi propiedad, me lo mataron al más grande que tenía, apareció tirado a la vuelta, arrastraba un pedazo de grasa, que estaba envenenado", afirma la mujer con la voz entrecortada y aún sin poder entender qué paso.

Además agregó que "tenía cinco perros, ahora me quedé con cuatro, uno de ellos lo rescaté de la calle, aquí en este barrio tienes que tener perros, al que no tiene un perro le roban" agrega, sin dejar de recordar que "Roco" al igual que todas sus mascotas era muy especial.

Recordando la inseguridad dijo que "a nosotros nos dejaron sin rueda en el auto, sin batería al igual que a los vecinos, por eso todos tienen dos o tres perritos. Ojalá la gente no sea mala, los animales también sienten, les duele, es muy feo morir envenenado. Sabemos cómo sufren y de a poco se van apagando sus órganos, mis hijos lloraban todos, vieron cómo se moría el perro", finalizó entre lágrimas.