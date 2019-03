Una zona expuesta a la impunidad de cuatreros

Recorrer los caminos de Palma Sola es caminar por un terreno de montes y animales vacunos que pueblan toda la zona.

Los ganaderos trabajan para mejorar la producción de carne con la incorporación de animales de razas resistentes al calor, Bradford, Brangus, Cebú e incluso en las pocas hectáreas que le permiten desmontar siembran pastura para que esos vacunos tengan buenos alimentos.

Son todos hombres de trabajo, de sueños frustrados, de promesas incluidas y a ello se le suma la inseguridad permanente que los deja sin el esfuerzo, la mayoría de las veces de muchísimos años.

Los ganaderos en diálogo con El Tribuno de Jujuy afirmaron que “necesitamos mayor control, aquí vienen de San Pedro, de Santa Clara e incluso de San Salvador de Jujuy y con la ayuda de algunos "paisanos’ de aquí, que conocen la zona es que nos roban”.

El gran temor de la denuncia

“Aquí no se puede denunciar, los que denuncian después le vuelven a robar y eso es de años”, señalan a la vez que agregan “aquí se los detiene y cuando te acordás andan de nuevo por el pueblo, porque la Justicia los libera”, reclaman.

También señalan que la última persona que fue detenida, ya está libre y los hombres que lo ayudaron con el traslado del animal, están dando vuelta por el pueblo y la Policía nos dijo que no les enviaron la orden de detención”.

“Sobre la ruta provincial 25 que comunica Palma Sola con Maíz Gordo se construyó una garita de control, que no se usó nunca”, dice un ganadero de la zona.

Hoy toda la zona se ha convertido en el camino del contrabando y esa situación también preocupa a los ganaderos de la zona de Palma Sola.

“La inseguridad crece día a día, aunque parezca mentira”, dice un hombre que vive sobre la ruta provincial Nº 6, acotando que “hoy está es la ruta del contrabando, por aquí pasan los "bagayeros’ porque no hay controles, porque la 36 (por la seccional del lugar) no tiene móvil y mucho menos agentes, no se dan abasto para controlar la zona que es muy grande”.

Los ganaderos de Palma Sola dicen que quieren vivir en paz y que le cuiden el trabajo que realizan.

Subcomisario Chaile: cumplimos con la orden judicial

El subcomisario Javier Chaile es el 2º jefe de la Seccional 36º, en diálogo con El Tribuno de Jujuy informó los trabajos que realizan en torno a las investigaciones por "abigeato".

El jefe policial afirmó que desde la Seccional se trabaja arduamente para el esclarecimiento de ilícitos relacionados con el cuatrerismo.

Por otra parte, hizo referencia a la gran cantidad de robos de motos que se producen en una jurisdicción que es muy grande y que cuenta con un solo móvil.

Consultado sobre la situación de las personas detenidas por "abigeato" informó que una vez que los detenidos son puestos a disposición de la Justicia, sus integrantes disponen si quedan en libertad una vez que son imputados.

Chaile afirma que son muchas las necesidades que tiene la Seccional 36º porque carecen de chalecos antibalas y otra movilidad, dada las extensiones que tienen que cubrir y la dotación que es de cinco efectivos por guardias y es realmente muy escasa.

Félix: Doble víctima de los cuatreros

Félix Toledo tiene su casa sobre la ruta provincial Nº 6, en un paraje distante de Palma Sola, un productor ganadero que en 2015 fue atacado por unos cuatreros que lo abordaron para robarle.

Como consecuencia de esa acción uno de los tres cuatreros recibió un perdigón en la pierna, que dada la distancia con centros de salud, y la falta de comunicación perdió la vida en el patio de la casa de Félix Toledo, al morir desangrado.

Toledo estuvo detenido en la cárcel un año y después dos años con prisión domiciliaria, hasta quedar totalmente absuelto por actuar en legítima defensa.

“Una doble víctima”

La noche del 15 de octubre de 2015 se tornó en el peor día de un hombre, que por años se dedicó a trabajar su tierra y a la cría de ganado, cuando se convirtió en una doble víctima de los cuatreros.

Primero porque sufrió el robo de sus animales y por defenderse afrontó un año de cárcel.

“Aquí no se trata de la Policía o la vigilancia, se trata de que es hora que dejen de recibir los planes del gobierno”, afirma Félix Toledo.

“A mí me entraron a robar a mi finca y no sólo eso me fueron a buscar a la puerta de mi casa donde me amenazaron, no sólo a mí sino a mi esposa”, recuerda don Félix. “Aquí es necesario que se recupere la cultura del trabajo y que podamos con nuestro trabajo salir adelante”, agregando que “por estar preso a mí me robaron muchos animales, una yegua con cría, un toro Bradford, hasta mis gallinas perdí”, dice Toledo.