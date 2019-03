Denunciaron "atentado" contra oficinas del Club Lavalle

Mientras se desarrollaban actividades deportivas en las instalacione del Club Lavalle de esta capital provincial, anoche se produjo un principio de incendio en una de las oficinas administrativas. Según los primeros datos de la investigación, por una de las ventanas de la oficina, habrían arrojado algún tipo de combustible para luego prender las llamas.

Afortunadamente no se registraron heridos, aunque sí, se perdió documentación de la institución.

A través de las redes sociales, Juan Manuel Vázquez, dirigente de Lavalle, denunció un "atentado" contra las instalaciones. Al tiempo que indicó que según datos aportados por funcionarios policiales, los atacantes "algún líquido de tipo inflamable fue rociado desde la ventana hacia el interior de la secretaría para luego niciar el incendio, donde se vio perjudicado el sector administrativo...", confió el dirigente en la pagina de Facebook "Lavalle Crece".

"La impunidad y lo inescrupuloso del acto llevado adelante deja entrever que nuestro club tiene gente que lo ODIA realmente, que desea verlo desecho al punto de dañarlo desde adentro para verlo caer a pedazos", denunció Vázquez en la misma publicación.

Del mismo modo indicó que "quién atenta contra la presencia de niñas, de niños, de chicos adolescentes, y sus profesores, no tiene límites del daño que hace. Esta contención que se brinda es única y causar este menoscabo deja a la luz que tamos frente de lacras".

"Buenas noches, "verdadero pueblo" seguidor del general.

Es lamentable tener que transmitir esta noticia. Durante las últimas horas de la noche de ayer, miércoles, las instalaciones de nuestro club, más precisamente nuestra secretaría, sufrió un ATENTADO del cual no tenemos que lamentar más que daños materiales y, dar Gracias a Dios, la Virgen y el GAG que ninguna persona tuvo lesión alguna.

Lo digo de esta manera, pues en ese mismo lugar también poseemos caños de circuitos de gas, lo que ya todos saben hubiere significado una catástrofe mayor.

Este EPISODIO desagradable se dio inclusive cuando las actividades como el handball, voley y escuela de danzas, se desarrollaban en el interior de nuestro tinglado y salón, encontrándose niños hasta adolescentes que anhelan ser parte de éste club.

Tampoco se llega a entender la manera en que perjudica a nuestro club. No sólo desde lo material sino desde la imagen que se busca para esta nueva era.

Todo muy nefasto, mucha impotencia que hace hervir la sangre.

Todo exactamente mucho más que repudiable.

Y voy más allá, porque no solo repudio estos hechos, también condeno totalmente estas actitudes y deseo que sigamos adelante para ver a nuestro club crecer.

Aquel, o aquellos, que deseen verlo a LAVALLE en la lona, no se lo vamos a permitir. En este barrio, y en otro también, tenemos verdadera gente que ama estos colores y se identifica con esta institución. Esas personas son las que tienen dignidad, valores y códigos para mantenerse firme en este camino que hay que marcar para darle a nuestro club una nueva imagen.

Agradecemos de manera infinita a los chicos de la escuela de voley que vieron este aberrante hecho como se iba dando y actuaron con sus propias manos ahogando el fuego con agua, mientras los bomberos llegaban al club. Estos jugadores demostraron el amor por la institución y las ganas de no bajar los brazos para llevar esto más arriba aún, aun a costa de los que significa pararse delante del fuego.

Se hicieron las denuncias del caso y el personal policial lleva adelante las actuaciones correspondientes.

Luego, como ilustración les dejo algunas imágenes de las consecuencias que sufrieron las instalaciones."

