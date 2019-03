Empresa pagará mil dólares a quien vea todas las películas de Marvel

Una empresa estadounidense pagará mil dólares a quien sea capaz de ver una maratón de todas las películas del Universo Cinematográfico Marvel antes del estreno de "Avengers: EndGame".

La empresa tiene una misión: Mirar las 20 películas ya estrenadas del Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) una tras otra, hasta el estreno de la esperada 'Avengers: EndGame'".

El candidato que se quede con el puesto tendrá que pasar frente a una pantalla más de 40 horas y deberá comentar las películas a través de las redes sociales.

Además de los mil dólares, el ganador se llevará todas las películas en Blu-Ray y merchandising de los superhéroes.

Los requisitos

Quienes quieran este particular trabajo deberán rellenar un formulario con mensaje explicando por qué son perfectos para el puesto.

Además deberán incluir su nivel de "expertise" en el Universo Marvel y las redes sociales en las que son activos.

Desafortunadamente, la oferta sólo está abierta para ciudadanos estadounidenses que sean mayores de 18 años.

Las películas que tendrías que ver:

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

The Avengers (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Fuente: cooperativa.cl