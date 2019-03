Fundación Jujuy se instala en Formosa

Fundación Jujuy Vóley partió anoche rumbo a Formosa con los bolsos cargados de ilusiones y expectativas. Mañana a las 21 visitan a Mutual Policial en el primer duelo correspondiente a la semifinal de la Liga Nacional A2.

El primer duelo será mañana, la revancha se juega el sábado 30 y en caso de ser necesario un tercer duelo será el domingo 31.

Previo al viaje Nicolás Grané, uno de los referentes del equipo jujeño, destacó la instancia "se viene la semi, una de las etapas más linda del campeonato, estamos entusiasmados, por suerte tenemos a todo el plantel completo, recuperados de lesiones, dolores, así que entrenamos al máximo para llegar de la mejor manera al primer partido".

El opuesto del "diablo azul" se refirió al rival "son un equipo muy fuerte, en la fase regular nos ganaron los dos partidos, están jugando un muy buen vóley, con mucho nivel, el partido va a pasar por lo errores, el que menos se equivoque es el que gana, ellos no dan mucho margen de error, nosotros tampoco tenemos que caer en ese juego y debemos saber trabajar cada punto como si fuera el último", opinó. Grané, sabe que "pasa por los errores no forzados, saques afuera, la contra mal trabajada, doble golpes, cosas así, tenemos que jugar prolijo que fue lo que nos pasó en los partidos de la fase regular, todos los sets se definieron por la mínima y esos puntos mínimos fueron los errores no forzados". Por otro lado, el jugador de Jujuy Vóley destacó la presión de los playoff "de los dos lados habrá presión, aunque ellos por ser candidatos calculo que tiene mayor presión que nosotros, se define esta instancia por errores, aunque es una serie larga al mejor de tres, podemos darle pelea", puntualizó al tiempo que remarcó lo importante de definir la serie de local "es muy lindo jugar de local aquí, ya que la gente acompaña mucho, es un punto extra", finalizó Nicolás Grané.