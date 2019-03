Encuentro en el marco del Día mundial del Síndrome de Down

La noche del jueves, en la localidad de La Esperanza, se realizó un encuentro en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down el que tuvo como lema, “Las llevo diferente porque somos iguales”, haciendo referencia al uso de medias disparejas, una de cada color.

El mismo fue organizado por Paula Acuña y Diego Salas, padres de Diego Francisco, quien nació con Síndrome de Down. Convocó a familiares, amigos, vecinos de la zona azucarera y localidades aledañas y a compañeros de la escuela Agrotécnica de El Piquete a la que asiste Diego y tuvo como escenario las instalaciones del Club Villa Crespo.

Cabe acotar que este año, a convocatoria se realizó con la premisa “Día mundial del Síndrome de Down, una campaña de medias para concientizar la igualdad”. Esto se vio reflejado en miles de ciudades del mundo donde muchos utilizaron medias disparejas, una de cada color, para concientizar sobre la fecha. Las organizaciones sociales, buscaron la forma, a través de una campaña de retratar la igualdad, utilizando una media de cada color. “Las llevo diferente porque somos iguales”, fue el lema de la campaña y se centró “en no dejar nadie atrás porque todas las personas con Síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de una vida plena, en igual de condiciones de los demás”.

El singular encuentro se inicio con el reparto de pañuelos blancos alusivos a la conmemoración y palabras a de Enzo Dorado, quien en su alocución, se refirió a la fecha y muy especialmente al significativo uso de las medias disparejas. Más tarde la madre de Diego, Paula Acuña, compartió su experiencia de vida al ser madre de un hijo con Síndrome Down.

Posteriormente, hubo una suelta de globos multicolores, como símbolo de un mensaje que llegue al mundo entero, uniéndose de alguna manera a todos aquellos que en el mundo recordaron la fecha con idénticas actividades.

Finalizando el singular encuentro tuvo lugar una variada actividad recreativa que incluyó juegos recreativos para niños y grandes con la presencia de muñecos de personajes infantiles.