"Memoria interior" en Tilcara

Al entrar al patio del Museo Arqueológico de Tilcara, el zamarreo del viento mueve las fotos y los textos que, amarrados al suelo con piedras, penden de tanzas. Son fotografías y biografías de jujeños desaparecidos, o de desaparecidos en nuestra provincia durante la Dictadura, y forman parte de la instalación "Memoria interior". La primera sensación, que nos detiene, es de que nos están llamando con su golpeteo.

De ello Rosario Dasen, su gestora, nos dice que "la hicimos hace aproximadamente ocho años. Es producto de un relevamiento que hubo, buscando fotografías y trazos biográficos que dieran cuenta de las imágenes que se buscaron de distintas fuentes: por internet, en espacios oficiales, se preguntó a los organismos de Derechos Humanos, nos dio una mano Reynaldo Castro, y gran parte de las biografías surgen de su libro "Con vida los Llevaron" y de libros de Delia Maisel".

Nos explica que "no todos son jujeños, porque hay historias de jujeños y jujeñas detenidos desaparecidos en otras provincias. Algún material surge del publicado durante los juicios de Lesa Humanidad, y de otras fuentes como el registro del Operativo Quena, en La Quiaca, que se publicó en un Instituto de Formación Docente. La muestra tiene también dibujos y poesías de Alcira Fidalgo, una poetisa exquisita, y coplas dedicadas a Marina Vilte".

Sobre las fotos, agrega que "algunas surgen de los archivos de los Centros Clandestinos de Detención, pero también hay fotos personales de fiestas, de encuentros familiares, tratando de mostrar que los detenidos desaparecidos tenían una vida igual a la de nosotros, aunque muchos de ellos comprometidos con proyectos políticos y sociales".

Nos dice que "hay una frase que es con la que termina un trabajo audiovisual de Patricio Guzmán, la película ‘Nostalgias de la Luz’, que dice que los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente, los que no la tienen no viven en ninguna parte. La muestra la pusimos en el primer patio del museo, pero en marzo hay mucho viento y tuvimos que atar las fotos a piedras. Así nació la metáfora de que la memoria es tan frágil que, si no tiene nada que la sostenga, se va".

Homenaje en la plaza central de Purmamarca

Por Pamela López

EN PURMAMARCA / ACTO DEL DÍA DE LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA (ARCHIVO).

A 43 años del golpe militar del año 1976, madres, familiares y amigos de Purmamarca realizarán mañana distintas actividades en homenaje a los detenidos desaparecidos de la localidad conmemorando así el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Juan Ángel Baca, René Humberto Cruz, Leandro Córdoba, Germán Córdoba, Hugo Luna, Rosalino Ríos y Marina Leticia Vilte, fueron las víctimas de la última dictadura militar y en nombre de ellos el año pasado se descubrió una placa en el centro de la plaza 9 de Julio.

Mañana la cita será a partir de las 15 en la plaza del pueblo para desarrollar una nueva edición de “Arte por la Memoria”, donde además del acto en homenaje a los detenidos desaparecidos se presentarán distintos artistas para compartir una jornada cultural.

Estarán presentes Nora Benaglia, Noelia Gareca, Suri Sikuri, Caro Escobar, Chemandinga Purmamarca, Fabi Barraza, Ucumar Trío, Banda de Anateros y la intervención de la corriente sindical Marina Vilte y el equipo de Derechos Humanos del IES Nº 5 de Tilcara.

Tras las presentaciones artísticas se realizará una marcha por las calles del pueblo. Al respecto, Laura Vilte, hermana de Marina Vilte, comentó que “el viernes proyectamos la película "Maestros del Viento’ que relata la vida, el asesinato y la desaparición de docentes argentinos, concretamente los fundadores de la Ctera que fueron Eduardo Requera de Córdoba, Isauro Arancibia de Tucumán que lo asesinaron en la misma noche del 24 de marzo y Marina Vilte, que desapareció en diciembre de 1976, en el caso de mi hermana en la película hay testimonios de personas de Purmamarca que la conocían y otros testimonios de quienes compartieron con ella”.

Agregó que “esperamos que el pueblo nos acompañe y también a todos los que quieran venir, reafirmamos que sin memoria no hay futuro, tenemos que recordar, conmemorar y repudiar el golpe militar para que las nuevas generaciones entiendan que nunca más podemos permitir una dictadura militar”.

Hoy habrá vigilias

En el marco de las actividades programadas por la Semana del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Agrupación Hijos Jujuy (Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y la Asociación Jujeña de Expresos políticos invita a la “Vigilia por la Memoria” a realizarse hoy, desde las 23, en la plaza Belgrano con la intervención de músicos y artistas que rendirán homenaje a los 30 mil detenidos desaparecidos.

En Libertador también habrá una vigilia y proyección de video “Retazos de la memoria y nadie olvida nada” en la plaza central desde las 20. Organizan Capoma, Asociación de Expresos Políticos y Asociación de Familiares.

Se efectuó la audiencia Nº 27 de juicio de lesa humanidad

El jueves se efectuó la audiencia Nº 27 en el Tribunal Oral Federal con el testimonio de Héctor Alfredo Tolaba detenido en Abra Pampa, Julio César Taglioli integrante del sindicato del azúcar de Ledesma, Francisco Gallardo detenido en 1975 en San Pedro, quien realizó su declaración a través de videoconferencia desde la Cámara Federal de Córdoba y Sara Isabel Ibarra Gámez, escribana y docente en Libertador General San Martín.

Tolaba indicó que su detención se produjo en su domicilio, aproximadamente a las 5.30 cuando fuertes gritos, golpes en la puerta y ruidos de hombres caminando sobre el techo lo despertaron. Relató que tras el ingreso de la patota a su hogar, fue subido a una camioneta, que inmediatamente inició un raid de secuestros en diferentes puntos de Abra Pampa.

Tanto él como sus vecinos: Robustiana Flores, Germán Soto y los señores Gómez y Crespín fueron liberados horas más tarde, bajo la advertencia de que no se reunieran en grupos bajo ninguna causa.

La próxima audiencia será el jueves 28, a las 8.30, en el Tribunal Oral Federal en Senador Pérez 182. Darán su testimonio Carmen Rodríguez, Víctor Michel Leme, Juan Serapio y Jorgelina Díaz.