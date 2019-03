Bancario busca otra victoria hoy

San Francisco Bancario buscará hoy asegurar la clasificación a la siguiente fase del Regional Federal Amateur desde las 17.15 ante Tiro y Gimnasia de San Pedro. Se juega en el “Ernesto Escalante” y será controlado por Víctor Julio Terán y las asistencias de Mariano Fernando López y Jorge Nicolás Sajama.

El conjunto dirigido por Alejandro “Picoy” Díaz irá en busca del triunfo que le permita pasar a la siguiente fase, y con la ventaja de saber cómo Talleres y Atlético San Pedro terminaron porque jugaban anoche.

Bancario viene de quedar libre la jornada pasada, en el último encuentro logró vencer, como visitante, a Talleres de Perico quitándole el invicto, con ese envión anímico llega al duelo de hoy.

Si bien el “lobo” sampedreño está lejos de pelear por clasificar, no se debe confiar, porque saldrá a hacer su juego sin la presión lógica, entonces Bancario deberá cuidar sobre todo en la mitad de la cancha.

Los ledesmenses saben que tienen 90 minutos para vulnerar al elenco de Daniel Juárez, no tienen que desesperarse, mucho menos caer en la presión de sus simpatizantes que hoy otra vez van a colmar las gradas del estadio.

El plantel “verdolaga” trabajó bajo las órdenes de su preparador físico Sebastián Ibáñez, estas dos semanas permitió recuperar algunos jugadores que presentaban molestias físicas por lo que todos están en condiciones para saltar a la titularidad.

El pedido de jugar hoy por parte de la comisión normalizadora se debe a que mañana es feriado, entonces deberían abonarle el doble a la terna arbitral, algo imposible para las arcas del club.

Bancario podría repetir los once titulares que logró imponerse ante el expreso periqueño aplicando la frase ‘equipo que gana, no se toca‘. Así, hoy saldrá con: Abregú en el arco, Giménez, Méndez, Jiménez y Cruz, Senzano, Mealla, Guzmán y Ojeda, Domínguez y Villa. (Especial Marcelo Pereyra)