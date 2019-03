Daniel Juárez y las sensaciones del debut

Después del debut la fecha pasada, Daniel Juárez volverá a se titular en Gimnasia y Esgrima. El "Pajarito" espera ansioso el duelo de mañana ante Almagro.

Será la primera presentación del juvenil canterano "albiceleste" en casa, por eso desde ya cuenta las horas "estoy muy bien, muy contento por tener la oportunidad de ser titular de nuevo", apuntó.

En cuanto al debut en Santiago del Estero la fecha pasada, Juárez contó: "Me sentí cómodo, cuando estábamos con once me sentí bastante bien, tuve llegadas al arco, después de la expulsión el cuatro, el diez pasaron al ataque y comenzó a costarme, pero ahora a empezar de cero".

Pero el jugador "albiceleste" siente que pasaron los nervios del debut y hoy está "con mucha motivación, allá estaba un poco nervioso, pero aquí con toda la gente a favor se van a ir esos nervios", puntualizó.

Previo al encuentro ante Central Córdoba, los jugadores más grandes del plantel hablaron con Juárez "me hablaron mucho, Alejandro Frezzotti, Leonardo Ferreyra, me hablaron mucho por el tema de que por ahí me veían un poco nervioso, un poco ansioso, pero creo es normal esa ansiedad por salir y hacer las cosas bien por el equipo", puntualizó.

El jugador surgido de la cantera de divisiones inferiores, es hijo del "Pájaro" Daniel Juárez, delantero que vistió la camiseta del "lobo" también desde inferiores y con una buena trayectoria. Por eso, consultado sobre los consejos el diálogo que tuvo con su progenitor, el futbolista contó: "Lo primero que me dijo fue, no te vas a achicar, después que salga tranquilo y haga lo que sé hacer, él vio desde el gol que fallé hasta el final, justo cuando hice la jugada, después se quedó todo el partido, pero siempre hablamos, me motiva que mi viejo me hable, me ayude, me guíe, jugó muchos años", subrayó.

Juárez tuvo una chance clara para inflar las mallas, pero definió mal, esa jugada "la pensé desde que terminé el partido hasta que llegué a mi casa, pensaba como no la crucé, como no definí al primer palo abajo, mil veces la pensé, hoy sueño que me quede una así ante Almagro y meterle cruzado", explicó.

Por otro lado, el volante jujeño sabe que debe administrar el aire durante el partido "debo manejar la tranquilidad, corres mal y te cansa, estás loco de los nervioso y eso te cansa peor", declaró al tiempo que dejó en claro que "tengo que jugar para el equipo, creo que no tengo que demostrar nada a nadie, si me siento cómodo y el equipo se siente cómodo es lo mejor, aquí no gana uno, ganamos todos, somos un equipo y debemos trabajar en función de eso", finalizó Daniel Juárez.

Tribuna segura

Mañana en el duelo del "lobo" ante Almagro en el estadio "23 de Agosto" deberá concurrir con el DNI, de lo contrario no podrá ingresar. La dirigencia decidió implementar el programa "Tribuna segura".

Por lo tanto se recomienda a los simpatizantes, socios y público en general llegar al estadio con el tiempo debido para evitar demoras y así poder ingresar al estadio para disfrutar del encuentro de Gimnasia ante Almagro.