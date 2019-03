El desabastecimiento de leche se revertiría en mayo

Jujuy no escapa a la escasez de provisión de leche, especialmente líquida, que se está dando en el país. Un recorrido por supermercados y minimercaditos de la capital jujeña dio cuenta de la falta del producto y los altos precios de las variantes larga vida. El origen es la dificultad de recuperación de los productores lecheros del sur, que tras la sequía no pudieron tomar créditos para reforzar la actividad, y se estima que se normalizaría a fines de abril o mayo.

"Líquida no hay nada. No tiene nadie, todo el mundo está desesperado, una heladería vino a comprarnos porque no tienen. Si ellos mandan es al mismo precio, el tema es que no hay, todos dicen que es por el tema del agua", dijo Gabriela del minimercadito Nico de Almirante Brown, donde se comercializan comestibles y lácteos. Respondió así ante El Tribuno de Jujuy que relevó las góndolas en algunos supermercados y minimercaditos.

En los distintos supermercados en el casco céntrico y barrios cercanos fue común la existencia de una marca en la presentación de sachets y el resto en tetra brik de la misma, y en algunas otras específicas con aditivos de hierro, deslactosada, y para bebés, cuyos precios son los más elevados, incluso en sus pequeñas versiones de 200 centímetros cúbicos (cc).

"Está un poco escaso, teníamos pero ayer ya no conseguimos. Traigo Ramolac y otras y ayer no conseguimos", afirmó Gonzalo Lamas, del minimercadito El Solcito de calle Pueyrredón.

"Nosotros no tenemos problemas en la provisión. Trabajamos con Ilolay, La Serenísima y la verdad es que si nos están trayendo", aseguró Nicolás, del minimercado Vía Láctea de avenida Almirante Brown y explicó que el sachet de un litro de primera marca está a 30 pesos y de Ilolay en versión de tetra brik larga vida está a $50.

Los precios oscilan el sachet en los 29,70 pesos de un litro segunda marca, y el mismo producto de un litro de primera marca en distintos supermercados fluctúa entre $38,90, $42,30, $45,68 y $48, aunque hay otras versiones que se detallan en las cajas que se trata de alimentos en base a leche entre $34,50 y $58, y se presentan como alimento lácteo estandarizado al 1% de materia grasa, y otras características. No obstante las que hay en los supermercados más grandes hay variantes en tetra brik de más valor, fortalecidas con hierro, o deslactosadas, entre otras.

Las altas tasas

La razón de esta falta de provisión la explicó Daniel Kindebaluc, secretario de Coninagro y presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas Agrícolas (Federco), quien dijo que a la merma típica de esta época del año por cuestiones de producción estacional, se le sumaron otros factores. "A esto le tenemos que agregar los factores temáticos del año pasado. Una vez que terminó la sequía lo normal hubiera sido tomar créditos para recomponer el capital de trabajo, y comprar alimentos para los animales. No se pudo hacer por las elevadas tasas de interés y la inexistencia de financiamiento", indicó y detalló que esto va ocasionando un deterioro en materia productiva del sector lechero.

Sin embargo, consideró que este faltante "se va a solucionar a partir de mayo, mediados de abril o mayo. Tampoco lo vemos como algo tan grave, en general lo que faltan son los productos de segundas o terceras marcas, y no los de primera que tienen los precios altos. Por ahí pasa el problema, ante la escasez optan por vender la de mayor valor", precisó Kindebaluc, de Coninagro.

Según el secretario de Producción de la comuna de Perico, Héctor Carril, que busca impulsar la producción lechera de la provincia, se necesita aproximadamente 200 mil litros de leche para abastecer el consumo diario de la provincia, pero Jujuy produce solo el equivalente a 6 mil.

La brecha del campo a la góndola

En materia de precios, y contemplando que es una constante el reclamo de los productores lecheros del sur por la brecha entre el precio que venden y el que sale a los consumidores, hay distintos puntos de vista.

“En el mes de febrero los productores vendían de 10 a 12 pesos el litro, y el consumidor está pagando arriba de $40, una brecha muy grande. Ahí se dice que hay una alta carga impositiva, la incidencia de la logística, los fletes, las tarifas de leche, los impuestos, hace que tengan que remarcar”, precisó Daniel Kindebaluc, de Coninagro.

Explicó que sobre esa brecha entre el precio de venta y llegada al consumidor, el sector productor considera que es “exagerada”, mientras el sector industrial aduce que lo pueden demostrar con los costos.

Acerca de los productos “en base a leche”, aseguró que para ello es necesario fijarse en los ingredientes en el envase, donde deben figurar todos, y consideró que se debe alertar a la población a leer los productos que consume. Sin embargo, aclaró que no son productos que pongan en riesgo la salud de los consumidores, aunque sean de baja calidad.