La voluntad de hacer un mundo mejor para todos

Un voluntario es aquel que decide ejercer un acto solidario hacia personas, animales o al medio ambiente. Este acto de amor es realizado sin ningún interés económico y sale desde lo más profundo del corazón, si no tiene esas características no es voluntariado.

La idea de cambiar el mundo es un rasgo distintivo que poseen estas personas desde que ingresan a ese ambiente. Una idea que después no se pueden sacar y queda en ellos por siempre.

Muchas veces no nos damos cuenta de la magnitud que adquiere esta forma de participación ciudadana y no la valoramos sabiendo que vivimos, lamentablemente, en una sociedad azotada por la violencia, el odio, el individualismo, la competencia y la indiferencia. No nos damos cuenta que este grupo de hombres y mujeres hacen un trabajo silencioso y a pulmón para que toda la sociedad viva mejor, no sólo benefician a los que ayudan, sino a todos.

Es que sembrando amor y buenos valores logran que aquel niño cuyo destino podría ser la delincuencia o la drogadicción, cambie esa perspectiva de vida gracias a la contención que un voluntario le brinda cotidianamente. Entonces ese futuro malo que puede ser un problema social no existirá y no perjudicará a nadie porque si desde pequeños nos nutren de valores es muy difícil que crezcamos torcidos.

Algunos lo toman como una inversión, ya que donar tiempo y fuerza hacia una causa, además de traer mejoras en la sociedad, genera felicidad en el que lo hace. Las neurociencias, que estudian el comportamiento humano lo comprobaron: hacer el bien nos da satisfacción. Y los que creen más en la metafísica saben que todo lo que uno da vuelve, tanto lo bueno, como lo malo.

Pero no todo es gratificante dentro del mundo del voluntariado, chocarse con situaciones límites a diario genera muchas veces un desgaste. Las tantas problemáticas que existen en la sociedad les hacen doler el corazón y algunos dan un paso al costado, pero los que sobreviven a esto, que son la mayoría, persisten dentro de esta actividad y antes de chocar nuevamente con esa triste realidad, se preparan y saben sacarle lo bueno.

Esta forma de vida que cientos de jujeños adoptaron nos da esperanza de que puede existir un futuro mejor, cada uno abocado a una causa en especial aportan su granito de arena para que el mundo sea mejor. Y los resultados están a la vista, esto se contagia como un virus. Un virus solidario que se va transmitiendo de persona a persona, un virus que luego te va a acompañar por el resto de tu vida.

Para brindar este aporte, no es una condición inevitable que haya que estar dentro de una fundación, asociación, etc. El acto de dar se puede ejercer en cualquier lugar y en todo momento, dando el asiento a una mujer embarazada en un colectivo, ayudando a un adulto mayor a cruzar la calle o guiar a una persona no vidente, dándole un poco de alimento a un perro que fue abandonado en la calle o simplemente no tirando los residuos al suelo.

Hay muchas formas de colaborar y crear un mundo mejor, hacerlo desde una ong es una experiencia única, pero hacerlo desde la cotidianeidad de cada uno también es muy reconfortante.

El voluntariado es una buena opción para luchar contra la pobreza que quizás es el peor de los males ya que a partir de ahí se desprenden muchas otras problemáticas porque lamentablemente el que no tiene para comer, en ciertas ocasiones, sale a robar o a consumir drogas.

Este papel fundamental que ocupa el voluntariado en nuestra comunidad debe ser valorado porque nos da esperanza y nos enseña a ser mejores personas. No los dejemos solos en esta lucha, vale la pena apoyarlos para crear un mañana próspero y para darnos un mimo al corazón.