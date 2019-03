“Somos un eslabón más, estamos continuando lo que Micaela no puede”

En una entrevista con El Tribuno de Jujuy, Néstor García indicó que sensibilizar a la comunidad sobre la necesidad de la aplicación de la Ley Micaela es la forma de continuar con la lucha de su hija, que soñaba vivir en una sociedad donde los derechos de las mujeres y los desprotegidos sean respetados y restituidos. “Es un orgullo para nosotros que Micaela sea recordada por como vivió, más que por la forma en la que murió”, dijo durante el encuentro ante la mirada atenta de su esposa que custodiaba una mesa con folletos y remeras en donde la gran sonrisa de Micaela sobresalía. Es poco frecuente escuchar a los padres asumir que los hijos dejan enseñanzas y legados y este fue el caso de Néstor García, quien indicó que en su corta vida Micaela dejó muchas enseñanza de lucha y compromiso en la construcción de una sociedad inclusiva en la que los derechos de la mujeres sean respetados y la igualdad de género una realidad.

-¿Cómo era esa sociedad que Micaela soñó?

-Micaela era feminista, militante de Ni Una Menos, militante de la JP, peronista hasta los huesos. Ella luchaba no solo por los derechos de la mujer sino por el derecho de los desprotegidos, como siempre ella repetía. Creo que este es un camino hacia la sociedad en la que ella quería vivir y por lo que ella militaba. El otro día volví a leer una frase que ella escribió en una revista que hizo. Leí ese artículo porque sus compañeros de militancia me obligaron a leerlo, porque querían hacer un homenaje y querían regalarle esa revista a Nora Cortiñas que asistió a Gualeguaychú. Me pidieron un ejemplar y ahí leí su pensamiento donde está claro que para Micaela somos un eslabón. Ella decía que “la lucha termina cuando se logra el objetivo o damos la vida en ello”, me pareció premonitorio, pero ella creía que todos somos un eslabón. Y nosotros estamos continuando lo que Micaela no puede.

-¿En qué consiste la aplicación de la Ley Micaela?

-La Ley Micaela consiste en capacitar a los tres poderes del Estado nacional tanto funcionarios como empleados de forma permanente y continua. Es una ley nacional pero la idea es que se aplique en todo el país, por eso tratamos de difundir la importancia de la Ley Micaela invitando a las provincias a adherir mediante una ley provincial al igual que a los municipios. Pero básicamente establece capacitación obligatoria y permanente en perspectiva de género como una medida preventiva, la idea es que sea permanente y no que una sola vez se capacite.

-Jujuy y muchas provincias aún no adhirieron a la ley, ¿qué considera que hace falta que para que lo hagan?

-Muchas provincias no adhirieron a la ley, y algunas sí, como por ejemplo Santa Fe que fue la primera, ahí el Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Legislatura y fue aprobado. Acá en Jujuy sé que hay dos proyectos y un proyecto más que se va a presentar. Hay otras provincias en las que no hay intención de hacerlo, por lo menos en lo político no se está hablando de adherir. Por eso es que nosotros estamos haciendo conocer la ley a todos los ciudadanos. Para nosotros es un paso importantísimo que el Estado esté capacitado en perspectiva de género. En nuestro sistema judicial, tenemos el femicidio tipificado como tal y no como un homicidio de otras características, porque tiene sus particularidades y es importante que los funcionarios y empleados tengan la formación necesaria para abordar cada caso. En la provincia de Entre Ríos hay un fallo del Tribunal de Justicia en el que uno ve que la temática de género no la conocen por lo tanto no deciden en su fallo teniendo en cuenta esta cuestión. Creo que los funcionarios tienen que entender que los femicidios y los abusos tienen sus características particulares. Se habla muchas veces que ante la violación la castración química podría ser una solución, pero eso no soluciona nada. Porque el violador lo que hace es una demostración de poder frente a su víctima, no es una cuestión sexual sino que se trata de doblegar a la víctima para demostrar poder. Muchos funcionarios no conocen la perspectiva de género y deberían conocerla. Nosotros en Entre Ríos estamos haciendo un proyecto de ley en el que pedimos que el órgano de control de las capacitaciones no sea el propio Estado. Nosotros entendemos que el Estado no puede ser auditor de sí mismo. Por eso estamos pidiendo desde la Fundación cumplir ese rol, porque son las organizaciones sociales las que están capacitadas para hacer estas capacitaciones porque se vienen formando para ello y conocen la temática.

-¿Cree que las diferentes manifestaciones del movimiento de mujeres impulsan una mayor apertura para incorporar la perspectiva de género en las diferentes instituciones?

-Yo no sé si hay mayor apertura. La Ley Micaela fue aprobada sumando los votos de las dos cámaras con 230 afirmativos y un solo voto negativo que fue de Alfredo Olmedo de Salta. Ahora, yo no creo que esos 230 votos tengan la intención de que el Estado capacite en perspectiva de género, sino que el movimiento de mujeres y el reclamo social hizo que el que no aprobara esta ley tuviera un costo político muy alto y eso no significa que entendiera el sentido de aplicar esta ley. La ley está y hay que aplicarla.

-¿Cuál cree que es el rol de los hombres en la lucha por la eliminación de violencia hacia las mujeres?

-Creo que tenemos que comprometernos todos, sobre todo lo varones, Rita Segato lo dice claramente: esta no es una lucha sólo de las mujeres, es un lucha de la sociedad. El varón tiene que comprometerse con esta lucha, yo voy a pedir el compromiso de los varones a las capacitaciones. Nosotros tenemos que capacitar a aquel funcionario del Estado que claramente tiene actitudes machistas y si las tiene es mucho más probable que escuche a un varón que está capacitando que si la que está capacitando sea una mujer. El varón tiene que comprometerse, formarse y ser formador y capacitador, las mujeres ya están formadas y tienen incorporada la perspectiva de género.

-¿Cree que aún existe el estereotipo de que para estar en lugares de decisión política o dirigencial se tiene que tener características machistas?