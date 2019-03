Emanuel Rodríguez presenta "Peroncho"

EMANUEL RODRÍGUEZ / EL COMEDIANTE CORDOBÉS OFRECERÁ SU ESPECTÁCULO DE STAND UP HOY EN SAN PEDRO DE JUJUY.

El periodista y comediante cordobés Emanuel Rodríguez presentará la propuesta de stand up llamada "Peroncho" mañana desde las 21 en "Puerto Pirata", espacio ubicado en calle Yrigoyen 156 de San Pedro de Jujuy.

Se trata de un show de humor que recorre los principales acontecimientos de la política argentina contemporánea, "desde una perspectiva ideológica muy explícita teniendo en cuanta el título de la propuesta (‘Peroncho‘). Así que tratamos de sacar potencia alegre de este caos, de este desastre en el que vivimos", indicó el humorista en diálogo con El Tribuno de Jujuy. Y contando más detalles agregó, "es un espectáculo de humor político que no se plantea como una propuesta de evasión u olvido de la situación que estamos atravesando sino todo lo contrario será un ejercicio de memoria para poder reírnos con conciencia crítica de lo que sucede", afirmó Rodríguez. Luego detalló algunos de los tópicos que desarrollará durante hoy su rutina, "desde la asunción de Macri hasta la presentación de Ramos Padilla en el Congreso, vamos con un repaso de los principales acontecimientos políticos como la persecución a Milagros Sala, la deuda externa, el regreso del FMI y los lapsus del presidente en sus discursos", puntualizó el humorista

Cabe mencionar que hace un año y medio Emanuel Rodríguez se presentó sus monólogos de mirada crítica en nuestra ciudad Capital con muy buena repercusión, "actué en San Salvador y en aquella ocasión agregamos una función porque se llenó la primera. Tengo un recuerdo muy grato de la provincia de mucho calor y una mística muy interesante que se dio en estos espectáculos y no hablar de los paisajes. Me interese mucho por su historia política, sus movimientos sociales, la historia de resistencia del pueblo jujeño", expresó.

Con "Peroncho", Emanuel Rodríguez visitó todo el país, "hace 4 años que estoy recorriendo la Argentina y tengo pensado seguir presentado en el país este espectáculo que se renueva semana a semana porque las nuevas noticias van cambiando", afirmó. Y sobre sus planes futuros contó, "tengo algunos proyectos en radio pero básicamente este año seguiré con este espectáculo y con la militancia política, eso es lo que ocupa mi calendario", aseveró.

Cabe mencionar que el espectáculo de mañana será "a la gorra".

Más información sobre esta propuesta se puede encontrar en www.pe roncho.com.ar o por medio de Facebook, Twitter o Instagram (@peronchostandup).

Sobre el protagonista

Emanuel Rodríguez es periodista y comediante. Autor de la revista de humor "La Piedra en el Zapato". Trabajó 10 años como cronista volante en la sección cultural del diario "La Voz del Interior" y fue parte del programa "Qué Pretende Usted de Mí", de Radio Universidad en los SRT de la UNC, con la conducción de Max Delupi, y desde 2014 lleva adelante su espectáculo unipersonal de stand up, primero con "The Peronist Stand Up For The Peronist People" y ahora con "Peroncho".