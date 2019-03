Rodrigo Tapari brinda concierto

RODRIGO TAPARI / EL EXCANTANTE DE RÁFAGA ACTUARÁ ESTA NOCHE EN EL MITRE.

Rodrigo Tapari, el excantante de Ráfaga, hoy en su camino solista, se presenta esta noche por primera vez en el ámbito de nuestro Teatro Mitre. Se trata de un concierto más íntimo y cercano, que tendrá lugar a las 21 en la sala mayor del coliseo.

Después de ser uno de los finalistas de "Pop Star", reality show de talentos musicales que se transmitió por Telefe, en el año 2002, fue elegido para ser la voz de la banda tropical Ráfaga, tras la salida de Ariel Pucheta por aquel entonces.

Junto a Ráfaga transcurrieron 14 años de trabajo y de su vida, en los que recorrió más de 10 países del mundo incluyendo Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, Estados Unidos, España, Italia, Suiza, Rumania, entre otros.

Es además, autor y compositor de obras como "La cerveza", que actualmente cuenta con más de 156.000.000 de visualizaciones en YouTube; "No te vayas", "La Negra", "Bésame", "Muero de Frío", "Déjame", "Te dejo volver", "Sabes", "Bailalo Sola", "Valentino", "Mírame", "Peligrosa", "Te pido perdón", "Tu", "Hazme entender", "Vengo a Gritar que te amo", "Sueño Contigo", "Llorando los dos" pertenecientes a la discografía "Dueños del Viento", "Señales"; "Historia 1" y "Una Cerveza" del grupo Ráfaga.

Paralelamente compuso "Te amo", "Te siento", "Cuánta Pena", "Me haces falta", "Y llegaste tu", "Porque tu amor me hace mal", "Ven", "Mi corazón no se vende", "Te pido ayuda", "Amor Clandestino", "Deja de pensar en mi", "Vas a llorar", "Te Diré", pertenecientes a las discografías "Renovado" y "20-20", de Daniel Agostini.

Más adelante hizo "Y ahora lloras", "Por qué demonios te marchas", "Por qué te fuiste así", para disco de Código Fher de Bolivia, por mencionar sólo algunas de las obras.

Por su trabajo con Ráfaga, recibió varios premios, entre ellos el Gardel de 2004 y el Teletón de Chile en 2012.

Rodrigo Tapari participó como líder vocalista en los siguientes álbumes de Ráfaga "Vuela", "Dueños del viento", "Señales", "En Vivo en España", "Historia 1" y "Una cerveza". Es el autor de las cortinas musicales de "Valentino el Argentino", telenovela emitida en el año 2008 por Canal 13; y de "Show Attack", programa de noticias y espectáculos de una radio de Buenos Aires.

Rodrigo Tapari se lanza como solista el 31 de diciembre de 2017 en la ciudad de Trujillo, Perú, oportunidad en la que presentó a los integrantes de su banda. Presentó dos singles que hoy marcan este nuevo camino, "Ya no me llames" y "Para qué sufrir".

En marzo de 2018 realizó un show exclusivo denominado "Íntimo", en el cual, sus admiradores pudieron disfrutar de una presentación especial donde interpretó junto a su staff de músicos, varios singles de manera acústica, incorporando el violín como instrumento destacado.

"Acá me tenés", fue el último single lanzado a todas las plataformas digitales.