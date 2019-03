Se cumplen dos años de un femicidio en Queta

El 22 de marzo del 2017 ocurría un nuevo femicidio en el paraje de Queta del departamento de Cochinoca, cuando Silvia Noemí Gutiérrez perdía la vida, aparentemente en manos de su pareja de apellido Valderrama.

En un primer momento el hombre le había dicho a los efectivos que su pareja había sido alcanzada por un rayo, versión que fue echada por tierra luego de conocerse los resultados de la autopsia, que determinaron que la mujer había sido asesinada y arrastrada de un lugar a otro.

Se cumplen 2 años y para la familia el hecho todavía parece muy reciente, porque "se extraña a cada momento" la persona de Silvia.

En ese entonces era el quinto femicidio que golpeaba la provincia, alarmando la situación sobre todo en la zona de la Puna.

En Jujuy, desde el 2002 hasta la fecha fueron 71 las víctimas de femicidio, de las cuales el rango de edad de las mujeres asesinadas, es de entre 16 y 30 años.

San Salvador de Jujuy, San Pedro Libertador y Palpalá son las cuatro ciudades donde se registraron mayores casos de femicidio. En las oficinas de Paridad de Género de Abra Pampa siempre están los casos esporádicos de violencia de género que se suceden en la zona rural.

Al cumplirse los dos años del lamentable hecho, se realizó una charla - taller en instalaciones del CIC (Centro Integral Comunitario) de Abra Pampa con la presencia de Irene Gutiérrez, hermana de Silvia, Pablo Lazarte y Eliana Benítez del Equipo del Técnico del Programa de Acompañamiento de Víctimas de Femicidio de la provincia y Celia Calisaya a cargo del Área de Paridad de Género del municipio local.

Respecto a la causa judicial, según Irene Gutiérrez, se sigue en etapa de investigación, "no está cerrado el caso, pero creemos que pronto va a ser elevado a juicio. Seguimos luchando para que se sepa la verdad, tenemos esperanza porque la causa está encaminada muy bien".

La familia de Silvia Gutiérrez cuenta con el patrocinio de la Secretaría de paridad de Género, siendo el mismo un servicio gratuito que ofrece la provincia a los familiares de víctimas de femicidio.

"Está en etapa de investigación, estamos esperando que se produzcan las últimas pruebas y posteriormente el pedido de juicio oral", comentó el licenciado Pablo Lazarte. Agregó que hay un imputado que está a la espera de la instancia oral del juicio.

En tanto, Eliana Benítez dijo que "debemos reflexionar lo que se puede y no hacer como sociedad y que no solamente involucra a mujeres sino también a hombres como parte de esta sociedad, todos somos responsables sabiendo que es un problema cultural y por lo tanto no se resuelve de un día a otro".

Se recuerda a Silvia como "una mujer trabajadora, compartía con toda la comunidad, muy querida. Hay momentos donde uno la extraña". Finalmente Benítez reflexiono "que las mujeres no se callen, que se animen a denunciar, tienen que decir basta ya a la violencia".