El jueves darán a conocer los índices de pobreza de Argentina

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el jueves un aumento en el índice de la Pobreza para el segundo semestre del año pasado, un período signado por la caída de la economía, y un incremento en los precios por sobre los salarios.

Tanto en medios privados como oficiales, se espera que la medición del Índice de pobreza de entre junio y diciembre del 2018 este en torno al 30%, por encima del 25,7% de igual período del 2017.

Incluso, que se coloque por sobre el 27,3% del primer semestre del 2018, que tuvo tres primeros meses de crecimiento en la economía, pero que luego entró en una “meseta” por la falta de financiamiento y la sequía.

Durante el año pasado la economía bajó 2,5%, la inflación llegó al 47,6% y la desocupación subió al 9,1% desde el 7,2% de finales del 2017, según datos del Indec.

El domingo pasado, y antes de que se dieran a hacer oficiales estos datos, el Presidente Mauricio Macri afirmó que “vamos a tener el mismo nivel de pobreza que cuando asumimos” en torno al 30% y explicó que ”no prometí ‘pobreza cero’, (sino que) es una tendencia a la que tenemos que ir trabajando”.

Sin embargo, este mismo nivel de pobreza “es distinto, porque no hay más cepos, no hay más tarifas que no pagan los servicios, y nos quedábamos a oscuras. ¡Íbamos (camino) a Venezuela, que hace días que no tiene energía, que no tiene agua, no tiene sistema de salud!. Ese es el destino que evitamos y estamos construyendo algo distinto”.

El mandatario, quien formuló estás declaraciones al programa “La Cornisa” por América, aseguró que desde su Gobierno “combatimos la pobreza estructural” a través de la concreción de diversas obras de infraestructura, y puso como ejemplo que “hoy tenés 5.000 kilómetros de asfalto”.

Macri destacó que “todos queremos crecer, pero para crecer tenemos que tener moneda” y aseguró que “la inflación de este año va a ser más baja que la del año pasado”, cuando llegó al 47,6%, la mayor desde 1991.

La estimación de un índice de pobreza en torno al 30% coincide con la que a fines de diciembre hizo el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), con una medición de los niveles entre julio y septiembre.

Para la UCA, el nivel de pobreza alcanzaba al 33,6% de los habitantes, cuando un año antes rondaba el 28,7%de un año atrás.

El cálculo del índice de pobreza contrapone lo que gasta una pareja con dos hijos de 6 y 8 años en alimentos, bebidas, indumentaria y el pago de algunos servicios, contra los ingresos que ese grupo familiar tiene.

Según el Indec, el índice de Salarios aumentó durante el segundo semestre del año el 18,7%. en ese mismo período la Canasta Básica Total se incrementó 30% al pasar de $10.601 a $25.493.

Algo similar ocurrió con la Canasta Básica Alimentaria, que reúne la cantidad mínima indispensable de comida para la subsistencia, y que se incrementó 29% al pasar de $7.840 en junio a $10.197 en diciembre.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, advirtió que “la inflación es el peor impuesto a las familias más vulnerables”.

Stanley, en declaraciones al portal Infobae, aseguró que “décadas de pobreza estructural en Argentina no se revierte de un dia para el otro ni hay recetas mágicas” y destacó las obras de infraestructura y acceso a una mejor educación para los sectores más relegados.