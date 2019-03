VIDEO. Jujeños marcharon en defensa de los Dos Vidas

El lunes se conmemora el Día del Niño por nacer es por eso que organizaciones pro vida realizaron hoy en nuestra provincia al igual que en el resto del país una marcha para pedir por el Derecho a la Vida, a las dos vidas.

La convocatoria en nuestra provincia se realizó en Plaza Belgrano y fue acompañada por más de mil personas que se congregaron en el lugar y marcharon por las distintas calles del centro capitalino pidiendo por el resto a la vida y se pronunciaron en contra de la legalización del aborto y del protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo), además piden que en el Congreso de la Nación no se vuelva a tratar el proyecto de ley sobre el aborto.

“Convocamos para esta tarde a esta marcha pidiendo salvar las dos vidas. El pedido sigue siendo el mismo, queremos una Argentina pro vida, estamos totalmente contra el aborto. Sabemos que hoy el aborto se está practicando bajo ciertas situaciones que se considera licito de poder practicarlo y consideramos que no hay ninguna situación que no justifique, no queremos en aborto en nuestra situación”, dijo Laura Schiavoni de Familias Auto convocadas.

Durante la marcha se pudo observar a familias completas apoyando el proyecto de salvar a las dos vidas acompañadas de carteles y globos azules o celeste.

También participaron sacerdotes de distintas comunidades de iglesias católicas y pastores de iglesias cristianas, funcionarios provinciales y nacionales, alumnos de colegios católicos de nuestra ciudad.

La marcha culminó en plaza Belgrano donde integrantes de distintas iglesias leyeron un manifiesto y los médicos presentes nuevamente realizaron su juramento hipocrático.

Se planificaron juegos recreativos para niños, ecografías en vivo, se pintarán panzas de mujeres embarazadas y habrá números musicales.