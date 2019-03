El emotivo mensaje de Antonella Olivera, la hija de Natacha Jaitt

"Se me hace bastante difícil seguir, quisiera que esto fuera un sueño", escribió la joven, junto a una foto de niña con su madre.

Con la ayuda y la compañía incondicional de Ulises Jaitt, Antonella Olivera, la hija mayor de Natacha Jaitt, asegura que no va a descansar hasta saber qué ocurrió hace exactamente un mes en el salón Xanadú de Villa La Ñata, donde murió la conductora en circunstancias que intentan ser determinadas por la Justicia.

En esta fecha tan especial para ella, Antonella utilizó su cuenta en Instagram para recordar a Natacha. Con una tierna foto en la que se la ve de niña abrazada por su madre, la bailarina publicó un mensaje conmovedor en el que le manifiesta todo su amor y habla de las dificultades que debe atravesar para salir adelante.

"Hoy se cumple un mes desde que te fuiste, no sabés lo que estoy sufriendo, cada día se me hace bastante difícil seguir… Quisiera que esto fuera un sueño, despertar y que estés acá, conmigo, abrazada a mí, como siempre. Te perdí, no logro encontrarme ni saber por dónde ir, siento un vacío inmenso en el corazón", escribió Antonella en la publicación.

Y siguió: "Sé que nos vamos a volver a ver, sé que estás ahí, del otro lado, cuidándome, y te prometo que voy a llegar a fondo de todo esto, voy a saber la verdad, esa verdad que en el fondo todos sabemos. Tu lucha es mi lucha hoy, mañana, y siempre".

A modo de finalización de su dedicatoria, la joven expresó sus sentimientos más profundos: "Te amo con todo mi alma y mi ser, te amo hasta el fin".

Recientemente, invitada al programa Implacables, Antonella reveló que se va a hacer un tatuaje en honor a su madre: "Sería muy fuerte tatuarme su cara, prefiero recordarla yo misma en mi cabeza. Pero sí tengo pensado tatuarme una mariposa. Me parece significativo porque cuando falleció mi zeide (abuelo en ídish) lo primero que se me apareció fue una mariposa, y después de la muerte de mi mamá lo primero que se me apareció también fue una mariposa".

"El otro día estábamos haciendo una nota con Uli y empezó a rondar en medio de nosotros una mariposa… Se posó arriba mío y de él. Para mí eso tiene mucho significado. Siento que ella está", agregó.

Además, la joven que hasta la muerte de Natacha vivía en Rosario se refirió a la relación que las unía: "Era súper amorosa. De hecho, que ella tuviera su carrera no impedía que tuviéramos comunicación. Yo la venía a visitar. Siempre que pude vine de vacaciones. Me quedaba unos meses, cuando iba a la escuela y ahora con la facultad, con mi hermano y Uli, que vivió toda la vida con ella. Compartíamos momentos únicos".

Ulises, el hermano de Natacha, también se encontraba en el programa y se mostró esperanzado con la investigación sobre lo que ocurrió aquella noche en el salón de fiestas y se refirió al conflicto que la conductora con Actrices Argentinas: según ella, las artistas del colectivo no la acompañaron cuando denunció haber sido violada por el director de cine Pablo Yotich y un amigo de él.

"Cuando recupere el celular de Natacha voy a publicar cada conversación con las actrices que dijeron que le dieron contención. Les voy a contestar y les voy a sacar la careta. No le contestaron Dolores Fonzi, Griselda Siciliani… Las únicas que le dieron apoyo vía WhatsApp fueron Jazmín Stuart y Laura Azcurra. La mamá de Calu Rivero, que tengo entendido es la que le maneja la prensa a ella, tampoco le contestó. ¿Qué tipo de contención es esa, cuando ella les pidió que la acompañaran a Tribunales?", se preguntó Ulises.