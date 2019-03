Se habría quedado dormido y causó un choque

El conductor de un camión causó serios daños materiales y cuantiosas pérdidas de mercadería, luego de impactar en la parte trasera de otro camión y por fortuna no se registraron personas heridas.

El hecho se registró en la jornada de ayer, alrededor de las 10.30 sobre la ruta nacional Nº 9, casi en la intersección de la ruta nacional Nº 34 en la localidad salteña de Rosario de la Frontera.

Según las primeras versiones de la policía rosarina, el conductor de un camión marca Iveco se habría quedado dormido y terminó impactando a un camión que circulaba delante de él, que transportaba cervezas y tenía como destino la ciudad siderúrgica de Palpalá.

Providencialmente, ninguno de los conductores sufrió heridas de gravedad, sólo el conductor que protagonizó el siniestro quien sufrió algunas excoriaciones.

El conductor del camión cargado con cervezas no sufrió ninguna lesión y le manifestó al medio local "HS Noticias", que el otro vehículo de gran porte venía detrás, desde el cruce conocido por los lugareños como "La Candelaria" y que "en la rotonda venía a varios metros de distancia, pero pasaron unos minutos y sentí el impacto de atrás, miré por el retrovisor y ya lo vi pegado a mí y me arrastró varios metros, por suerte no me volcó", manifestó el hombre que se encontraba conmocionado tras el siniestro.

Los efectivos de la comisaría de Rosario de la Frontera se hicieron cargo de las actuaciones sumarias y se encargaron de reordenar el tránsito vehicular, para que los efectivos de Criminalística realicen las pericias de rigor.

Los daños que se registraron fueron cuantiosos en los vehículos de gran porte, pero sobre todo en la mercadería que el camión que fue impactado transportaba.

De igual manera los conductores fueron examinados por el personal del Same, que trasladaron a uno de ellos al nosocomio local.