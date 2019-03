Cuyaya aseguró su lugar en la siguiente instancia del torneo

Atlético Cuyaya sacó pecho en la altura de La Quiaca y venció a Santa Clara 2 a 1 en partido correspondiente a la novena fecha del Regional Federal Amateur. Se jugó ayer en el estadio del Centro de Alto Rendimiento y fue controlado por Adrián Aleman de la Liga Regional.

Obligado a ganar el local salió desde el arranque a buscar el partido, la visita se cerró atrás esperando alguna contra.

Peredo hizo sociedad con García y Peña que desnivelaron siempre por ambos sectores de la cancha, los compadres del gol triangularon, Peredo quedó solo ante Arjona, pero el "Uno" visitante el ahogó el grito de gol.

Minutos después, Arancibia quedó enganchado habilitando a Peredo, el "9" solo con el arco a disposición increíblemente definió afuera.

De tanto ir Santa Clara tuvo su recompensa, buena acción colectiva para que Peña marque el primero de la tarde, así se fueron a los vestuarios, con el 1 a 0 a favor del "tricolor" ante un rival que se dedicó a administrar el físico temiendo represalias de la altura.

Para el complemento Santa Clara retrasó sus líneas, a tal punto de quedar aislados sus delanteros y el mediocampo fue una coladera, Cuyaya entraba por ahí generando peligro.

Domínguez tuvo una monumental tapada ante Acuña, seguidamente atajó un disparo desde veinticinco metros del "Mago" Ruiz, en definitiva se transformó en la figura de su equipo.

Los minutos seguían corriendo y Santa Clara no hacía pie, nadie aguantaba en el medio la pelota y fue inminente el empate de tantos errores cometidos por la defensa "tricolor", a los 14 minutos Ruiz sacó jugo de un mal despeje para vencer a Domínguez.

Santa Clara buscó con más ganas que con fútbol el segundo con Peña que tuvo chances, pero el colombiano tuvo más errores que aciertos.

Cuando el reloj marcaba 40 minutos, Carlos Valero tomó el balón, en vez de despejarla le cedió un pase a Guzmán que tocó para Ruiz y el "Mago" con toque suave la envió al fondo de la red.

Partido liquidado y festejo "bandeño" en la altura de La Quiaca.

Con los tres puntos, el equipo de Claudio De los Ríos quedó como puntero junto a Monterrico San Vicente, ambos tienen 19 puntos y están clasificados a la siguiente instancia del certamen.

Más atrás, con 16 unidades quedó La Viña, el "tiburón" tiene muchas chances de entrar como uno de los mejores terceros de las zonas. Ya sin chances, más atrás quedaron Santa Clara con 10 puntos, Racing de Ojo de Agua, con un partido menos, con la misma cantidad de puntos y cierra Inter de La Intermedia.

Bancario empató

BANCARIO / IGUALÓ AYER CON TIRO Y NO PUDO ASEGURAR LA CLASIFICACIÓN.

San Francisco Bancario no pudo mantener la ventaja y sólo logró empatar, 1 a 1 con Tiro y Gimnasia. Se jugó ayer en el estadio “Ernesto Escalante” y fue controlado por Víctor Condo de la Liga Jujeña.

El conjunto “verdolaga” necesitaba del triunfo ante el “lobo” sampedreño para asegurar su clasificación a la siguiente fase del Torneo Regional Federal Amateur, el empate lo obliga a conseguir al menos una igualdad cuando visite a Atlético San Pedro, ambos mantienen chances de lograr el objetivo al igual que Talleres de Perico que visitará a Mitre de Calilegua.

Tras el empate de Talleres ante Atlético San Pedro y el de Bancario con Tiro y Gimnasia, dejó la serie abierta para el “expreso” periqueño y el “verdolaga”, ambos con 14 unidades mientras que Atlético San Pedro suma 12 puntos y está obligado a ganarle a Bancario para su clasificación.

El encuentro ante el “lobo” sampedreño fue complicado puesto que la visita apostó al contragolpe y aguantó para mantener el marcador en blanco, ya sin chances en el torneo jugó más tranquilo y ordenado, el negocio estaba funcionando. Sin embargo, a tres minutos de finalizar la primera parte del encuentro el conjunto local logró la apertura del marcador luego que Gabriel Ojeda capitalizara un rebote dentro del área chica y venciera al arquero Tanquía.

Todo hacía suponer que Bancario, que llegó al arco rival en varias ocasiones, antes del gol obligaría a su rival a adelantarse y dejar espacios, sin embargo, a los 44 minutos el arquero Abregú intentó salir, tocar rápido el balón para Méndez pero la dejó y Castillo lo interceptó y encaró rumbo al arco eludiendo al “Uno” local y marcar cómodamente la igualdad.

En el complemento el trámite del cotejo fue igual a la parte inicial con un Bancario lanzado en busca del triunfo y un Tiro y Gimnasia aguantando y a la espera de un contragolpe.

Bancario contó con varias situaciones pero sus delanteros no fueron certeros al momento de la definición, con el correr del tiempo la desesperación se apoderó del local que no supo hacer diferencia.

Racing buscará ganar o ganar

Hoy desde las 17, Racing de Ojo de Agua buscará tres puntos que le den vida con miras a pelear la clasificación. En el Cear será local ante Inter de La Intermedia con José Sotara como juez y las asistencias de Sergio Santos y Hermes Martínez.

El duelo de equipos de la Liga Puneña, la “academia” tiene más obligación, ya que de ganar quedará con 13 puntos y aún mantendrá las posibilidades de pelear en la última fecha como mejor tercero. Al frente, Inter ya está eliminado, jugará sin presión.