Jujuy marchó "por la vida"

Bajo una nueva convocatoria nacional y en el marco del Día del Niño por Nacer, que se celebrará mañana 25 de marzo, cientos de personas de distintos puntos de la provincia se convocaron ayer en la plaza Belgrano para marchar nuevamente "a favor de las dos vidas".

Con globos, pancartas y pañuelos celestes, organizaciones "provida", con el acompañamiento de colegios católicos y la Iglesia marcharon por el reconocimiento a la vida desde la concepción.

La marcha partió desde la plaza principal a las 17, acompañada de bombos y trompetas recorrió las principales calles de la ciudad luciendo su tradicional pañuelo celeste. Posteriormente, realizaron diversas actividades con el fin de concientizar al público en general sobre el derecho a nacer.

Bajo una gran concurrencia y con el lema "Por la patria, por la vida y por la familia" cientos de personas se expresaron contra el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo (IlE), que será presentado nuevamente este año en el Congreso.

Laura Isabel Schivoni del grupo de "Familias Autoconvocadas" explicó a El Tribuno de Jujuy que la convocatoria se realizó "para expresar que la sociedad jujeña está a favor de la vida de la madre y la del niño".

Consultada sobre el pedido de las organizaciones que defienden las dos vidas, Schiavoni explicó que "nosotros queremos una Argentina provida, no queremos el aborto bajo ningún punto o circunstancia que se quiera aducir" y agregó que "sabemos que hoy el aborto se está practicando bajo ciertas situaciones que se consideran lícitas, pero nosotros consideramos que no hay ninguna situación que lo justifique". "No queremos el aborto en nuestra sociedad", sentenció.

Por otra parte, Schiavoni celebró la cantidad de gente que se suma a ese movimiento y dijo que "con mucha alegría podemos afirmar que los grupos provida han crecido mucho en este último tiempo". Explicó que actualmente hay 25 grupos "provida" que trabajan en la provincia bajo el formato de ongs, "en algún ámbito que se relacione con favorecer la vida"

Finalmente, la integrante de "Familias Autoconvocadas" explicó la importancia de trabajar en la prevención y dijo que "más que atacar el resultado o la consecuencia, nuestra idea es que hay que trabajar previniendo, por eso la Educación Sexual Integral es importante y debe darse en las escuelas".

Por su parte, Verónica Pereyra Rodríguez, de la Asociación "Celebra la vida" e integrante de "Abogados Provida", dijo que para esa organización "el aborto no va a ser jamás una solución", y explicó que "el niño por nacer no tiene la posibilidad de expresarse. Estamos hablando de una persona, independientemente de los meses de gestación que tenga, tiene derecho a vivir y a nacer" y agregó que se trata de "un derecho consagrado por todos los tratados internacionales y que está escrito en nuestra Constitución".

Pereyra consideró que "el aborto no es una solución para la madre" y que desde las organizaciones que defienden la vida trabajan acompañando a las mujeres. "Brindamos contención a los embarazos en situación de vulnerabilidad, los asistimos a nivel previsional, jurídicamente, talleres de emprendedurismo y tratamos que la mujer salga adelante", afirmó.

“Todo aborto es un drama, tronchar vida“

BANDERA / UNA DE LAS TANTAS QUE PORTARON EN LA VÍSPERA LOS INTEGRANTES DE GRUPOS “PROVIDA”.

El obispo de Jujuy, monseñor Daniel Fernández, acompañó la marcha y el reclamo de los militantes “provida”.

Fernández recordó que el Día del Niño por Nacer se instituyó durante la presidencia de (Carlos) Menem y explicó que “esta iniciativa ya tiene varios años, siempre ha tomado distintos formatos, actualmente necesitamos concientizar sobre el respeto y el cuidado de la vida”.

Además, agregó que religiosamente, el Día del Niño por Nacer “coincide con el día en que Jesús fue concebido, 9 meses antes de la Navidad, es una epopeya y una celebración a nivel nacional” y resaltó la importancia de esta celebración “en este contexto cultural donde hace falta esclarecer este mensaje del cuidado de la vida”.

Consultado sobre el apoyo de la Iglesia al rechazo del aborto legal por parte de las organizaciones “provida” el obispo dijo que “nosotros seguiremos insistiendo en aquello que defendemos, tratamos de que se comprenda que todo aborto es un drama, es tronchar una vida y también de alguna manera eso deja secuelas y rastros muy dolorosos en la vida de las mamás” y agregó que “la cosa pasa no sólo por la defensa de la vida sino de un compromiso muy grande, porque hay que erradicar las condiciones que permiten muchas veces estos embarazos no deseados, falta de contención, de educación sexual, de acompañamiento y abandono de la familia en situaciones límites, hay mucho por hacer en ese sentido”.

Día del Niño por Nacer

Ana Alarcón, referente Provida Jujuy, invitó a toda la comunidad a participar de las actividades que se llevarán a cabo mañana a partir de las 19 en Alto Comedero.

Diversas organizaciones marcharán a la plaza central del barrio, al lado de la parroquia Sagrado Corazón, para “celebrar una misa y posterior bendición a los niños que están por nacer y elevar una plegaria por los niños no nacidos y las mamás que abortaron”.