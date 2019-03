Persiste malestar docente y no descartan nuevos paros

Tras extensas asambleas los gremios docentes de nivel primario Adep, y secundario Cedems decidieron sumarse a lo que se decida en el Frente Amplio Gremial en la reunión que se prevé será mañana. Cedems continuará con la "carpa docente" y propondrá un paro.

Adep si bien barajó la posibilidad de hacer una carpa decidió plegarse a la decisión del conjunto gremial.

"Lo que se ha determinado ahora es pasar a un cuarto intermedio hasta el otro sábado, seguimos con las medidas de fuerza, tenemos la carpa, nos vamos a sumar a cualquier tipo de medida que se decida a nivel provincial", afirmó Jorge Montero, secretario general de Cedems tras la asamblea de ayer a puertas cerradas. También se planteó proponer ante la Intersindical realizar un paro.

Ratificó que continuarán con la "carpa docente" que instalaron hace más de un mes en el atrio de la Catedral Basílica y adherirán a lo que se decida en conjunto con los que integran el Frente Amplio Gremial.

Abordaron también ratificar el "no descuento" de los días de huelga en reunión de paritarias y en caso de ser realizado, su devolución al entender que no se cumplió con el artículo 14 bis de la Constitución.

También apuntan a visibilizar el reclamo en las escuelas y en todas las regiones.

Acerca del 10% anunciado por el gobernador en la apertura de sesiones, para pagar con el mes de mayo, Montero reiteró que se trató en la asamblea y aseguró que la mayoría repudió que se haya anticipado que habrá un incremento porque aún están en la etapa de paritarias.

En la misma línea y en coincidencia con Cedems, el gremio de los docentes de nivel primario -Adep- también concretó su Congreso en una hermética reunión en la que debatieron no sólo el modo y tipo de medidas de fuerza con las que continuarán sino cuestiones educativas e internas.

"El Congreso ha sesionado sobre toda la problemática educativa, donde resolvimos rechazar la última conciliación obligatoria del miércoles 20, y adherir a las medidas que se puedan determinar en el contexto del Frente Amplio Gremial, a la Intersindical, la Multisectorial", dijo Darío Abán, secretario de Adep, una vez finalizado el Congreso del gremio que culminó pasada las 14 de ayer.

En la reunión plantearon alternativas para expresar su malestar y dar a conocer la problemática en la que está inmerso el nivel inicial y primario, entre otras: radio abierta, volanteada, las que aseguró serán mociones para consensuar con todos los gremios docentes.

Otro de los temas que también se abordó fue el 10% de incremento anunciado por el gobernador, sobre el cual Abán aseguró que es "absolutamente insuficiente. No toma en cuenta las expectativas mínimas salariales, seguimos con un desfasaje inflacionario que día a día se va acentuando. Ellos saben que tenemos razón en nuestro reclamo", precisó el dirigente.

Recuerdo a Marina Vilte

Desde Adep convocaron para hoy, a partir de las 9.30 a participar de la recordación del 24 de Marzo Día de la Verdad y la Justicia, evocarán la memoria de la docente jujeña Marina Vilte, maestra jujeña desaparecida durante la última dictadura militar, recordada por ser una de las secretarias generales y socia fundadora de la Ctera. El acto se realizará en el Parque de la Memoria, en el acceso sur de San Salvador de Jujuy.

Defienden Normal de Libertador

RECLAMO / JIMÉNEZ JUNTO A UNA DOCENTE DE SU ESCUELA Y LA SECRETARIA.

Docentes de la Escuela Normal de Libertador General San Martín reclaman que el Ministerio de Educación los está instando a cerrar una división cuando el gobernador Gerardo Morales permitió que continúen en el mismo edificio. La comunidad educativa se oponía porque se les exigía cerrar 5 divisiones, lo que afectaría a docentes y alumnos. “Sin razón alguna nos están cerrando una división, cuando tenemos todas las aulas dispuestas, tenemos los docentes y los alumnos. Ellos plantean redistribuir esos alumnos y sobrepoblar los otros primeros años, otras cuatro divisiones, y dificultar el proceso enseñanza aprendizaje; y así piden calidad educativa”, explicó Walter Jiménez, docente del establecimiento.

Explicó que se opusieron a mudarse al nuevo edificio porque les exigían cerrar 5 divisiones, y no querían dejar sin trabajo a docentes y que se reubique a los alumnos. Por ello plantearon el tema en la asamblea de Cedems y anunciaron que van a tomar acciones desde el punto de vista administrativo legal, para enfrentar el tema. “Sin razón alguna nos están ajustando en la escuela, porque ellos dicen que somos una escuela monstruo”, agregó.

La Escuela Normal tiene 25 divisiones, con alrededor de 900 alumnos actualmente.

En tanto, la secretaria adjunta del Cedems, Gabriela Serantes, dijo que el gobernador durante la apertura de sesiones aceptó que se quedaran y anunció que buscarían un presupuesto para refaccionarlo, instruyendo a la ministra Calsina que no se discuta el tema.

Entienden que se podría hacer lo mismo que se efectuó hace algunos años en las centenarias Normal y Belgrano de esta capital.

Planteó que no se cumplió lo que anunció y la ministra mandó a cerrar una división y temen que se sigan cerrando otras.

“A esto lo estamos relacionando con su recorte presupuestario en educación”, precisó.

Y resaltó que “rechazamos este accionar porque están dejando atrás y en disponibilidad a numerosos docentes”.