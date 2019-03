Se triplicaron las consultas en los Centros de Especialidades

A más de un año de la instauración del Centro de Especialidades Norte del ex Centro Sanitario "Carlos Alvarado" y el Centro de Especialidades Sur del hospital "Carlos Snopek" de Alto Comedero, pasaron de tener 4.000 consultas aproximadamente a 16.000, llegando en el mes de octubre a 18.000 consultas en cada centro. Desde la cartera sanitaria destacaron que esto generó mayor accesibilidad y respuesta a una demanda insatisfecha que no encontraba respuesta en el sistema público.

Además, mencionaron que la incorporación del turno mañana y tarde dio la posibilidad de obtener asistencia por teléfono y la difusión de las cartas de servicios fueron instrumentos esenciales.

La directora regional a cargo de los Centros de Especialidades Norte y Sur, Fernanda Peynado, hizo un balance de gestión destacando que a inicios del segundo año de la incorporación del Plan Estratégico de Salud continuarán trabajando fuertemente en la derivación de pacientes desde el interior hacia la provincia.

Peynado atribuyó que la creación de los centros fue la punta de lanza del plan, teniendo en cuenta que antes había un gran inconformismo de la gente que asistía a los hospitales "Pablo Soria" y "San Roque", que en su momento tenían colapsada la posibilidad de respuesta en cuanto a internación, demanda del interior y personas que solicitaban turnos por ventanilla.

"Teníamos a la gente durmiendo en la vereda, haciendo carpeadas populares, porque no podían obtener turnos", dijo.

En otro punto, sostuvo que en un principio, hubo resistencia por parte de los profesionales, a salirse de sus lugares de trabajo que hacía 20 o 30 años que estaban trabajando en las misma instituciones, sin embargo, destacó que hoy cuentan con una mirada diferente y predisposición de los profesionales. "Ha habido un mejoramiento incluso en la calidad de atención de pacientes", dijo.

FERNANDA PEYNADO, DIRECTORA

También acotó que al incorporar el servicio de los Centros Amigos de la Comunidad, con la figura de los orientadores, permitió empatizar con la población y se generó una relación más cercana con el usuario.

A su vez, precisó que el Centro Sur ha contribuido en dar respuesta con los especialistas al barrio Alto Comedero que hoy supera cerca de las 180 mil personas, evitando que las personas se deban trasladar hasta el hospital "Pablo Soria".

Agilizar atención del usuario

No fue menor la intervención de los Centros Amigos de la Comunidad que introducen a los hospitales de toda la provincia con el fin de facilitar el acceso a la información, brindar asesoramiento y acompañamiento a los pacientes que llegan a los establecimientos de Salud.

"Al principio se introdujo a los orientadores que pasaron a ser el nexo entre el paciente que llegaba y en varias ocasiones no sabía a quién ver, venían con una dolencia angustiados por su enfermedad, una bolsa llena de papeles y con poca respuesta de que alguien los oriente", mencionó Peynado.

De esta manera puso de relieve que el orientador ha pasado a cumplir la función de asesorar al paciente, indicando a dónde ir y hacen el nexo con la enfermera o con el profesional, en este caso el médico, permitiendo que haya un mejor diálogo en la comunidad con el equipo de salud.

"Ese nexo no existía, en esto somos pioneros dentro del Plan Estratégico de la Salud, al poner orientadores tanto en los hospitales que son cabeceras de la provincia", acotó.

Por último, destacó la posibilidad de haber traído a todos los profesionales que brindan especialidades clínicas particularmente del hospital "Pablo Soria" y "San Roque" a los Centros, permitiendo que la gente cuente con especialidades como: Oftalmología, Dermatología, Otorrinolaringología, Cardiología, Endocrinología, Nefrología, Urología, Reumatología, Psiquiatría, Gastroenterología, Neurología y Neumonología, entre otras, adonde antes era muy difícil acceder.

Fortalecer la atención primaria

Carnet sanitario. Los turnos se pueden solicitar a la línea gratuita 0800-777-7711 desde las 8 hasta las 16.

CENTRO DE ESPECIALIDADES NORTE / PASÓ DE TENER 4 MIL CONSULTAS A 16 MIL.

A fin de dar respuesta al interior, a través de la Oficina de Comunicación a Distancia, se asignaron turnos desde el hospital de origen en coordinación con los Centros de Especialidades, llevando a la disminución de la migración de los pacientes desde el interior, que muchas veces no encontraban respuesta. “Aquel usuario que ha ido al hospital en el interior y requirió por la patología una derivación, directamente tenemos una relación entre el hospital del interior con los Centros de Especialidades en esta idea preponderante que es fortalecer la red”, indicó la directora de los Centros de Especialidades, Fernanda Peynado.

Asimismo, detalló que como red de salud, cuentan con distintos niveles de complejidad, en el que se encuentran el primer, segundo y tercer nivel.

“El tercer nivel permite atender determinado tipo de enfermedad que no se debería atender en el primer nivel, todos los niveles son importantes. El plan estratégico descansa mucho sobre el primer nivel de atención, que es en donde uno debería tener siempre respuesta, que es la salita del barrio, en donde se atienden temas por vacuna, control de embarazo, control de la diabetes e hipertensión, eso debería verse en los puestos de salud donde tenemos especialistas en medicina general que pueden atender niños, embarazadas y adultos”, sostuvo Peynado.

En tanto, destacó que eso permite que las personas no se tengan que desplazar hasta el hospital, ya sea por un dolor de garganta, sino dirigirse a los puestos de salud. “Hay provisión de medicamentos en todos los puestos de salud, los cuales atienden y dan la medicación y deberían volver a control en el puesto de salud”, dijo.

Agregó que no todos los pacientes requieren los mismos especialistas y muchos de los problemas que tienen los usuarios, en lo que se denomina “enfermedades de código verde” -que son más sencillas de resolver- deben ser resueltos en el primer nivel de atención. “Dependiendo de la complejidad de la salud del paciente, será derivado a un segundo o tercer nivel”, acotó.

Por otro lado, destacó que en el marco del Plan Estratégico de la Salud, los Centros de Especialidades también han dado como fruto a muchos pacientes que han requerido cirugías a través de la inauguración de los quirófanos tanto de Humahuaca, Susques y la reciente inauguración en Palpalá. “Ha permitido que la gente que ha llegado a los centros y requerían de algún tipo de cirugía y era por ejemplo del interior, sea operado en el lugar de origen”, finalizó.