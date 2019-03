Gimnasia perdió una gran oportunidad de sumar puntos

Gimnasia perdió esta tarde ante Almagro y desperdició la oportunidad de sumar tres puntos en condición de local y ahora depende de los resultados de potros equipos.

El "Lobo" jujeño no levanta cabeza y no tenía margen de error. En realidad si Olimpo no levanta cabeza, juega esta noche a las 21.30 con Mitre de Santiago del Estero, su descenso será inevitable inclusive antes que finalice el actual certamen de la B Nacional. El otro comprometido, Santamarina, perdió anoche en manos de Central Córdoba y también es un alivio.

Esta tarde los dirigidos de Carlos Morales Santos tuvieron dos llegadas al arco contrario, pero no hicieron nada más durante toda la tarde.

Juan Manuel Martínez fue el encargado de marcar el único tanto del encuentro.

Ahora, Gimnasia depende de otros resultados para no perder la categoría.