Otro cachetazo sufrió Gimnasia en su casa

Gimnasia no encuentra el rumbo y cada vez preocupa más. La derrota de ayer en manos de Almagro profundizó la crisis futbolística que atraviesa el equipo. Tuvo un primer tiempo aceptable y en el segundo se cayó como un castillo de naipes. Los hinchas estallaron de bronca durante el partido. La policía tuvo que intervenir para que la cosa no pase a mayores en la popular Norte del "23 de Agosto" y al final otro grupo fue a platea a pedir que se vayan todos. A cuatro fechas del final de la B Nacional, el "lobo" mira la tabla del promedio y el miedo aumenta. Por suerte también perdió Santamarina, el otro involucrado en la lucha por zafar, pero Olimpo -el más comprometido- obtuvo un gran triunfo anoche en Santiago ante Mitre por 4 a 3.

En la primera jugada del encuentro entre el "lobo" y el "tricolor", Arce reventó el travesaño luego de un tiro libre. Fue todo un presagio.

Sin embargo, el local se acomodó mejor en las marcas y se las ingenió para tener la pelota en sus pies. Freire y Morales se entendieron, Juárez aportó jerarquía y Contín las luchó a todos arriba.

Pero la otra chance la tuvo Arias, quien en el área chica no pudo conectar.

Eso sí, el arquero Horacio Ramírez impidió el grito de Contín en la única oportunidad de festejo local.

Después del descanso, Freire exigió a Ramírez tras un pase perfecto de "Nacho" Sanabria.

El problema fue que a partir de allí comenzó otro trámite. El equipo se perdió. Nunca pudo dar tres pases seguidos, abusó de los centros y en el medio, Piovi empezó a mandar con autoridad. Y el momento se graficó cuando Contín se ubicó como un doble cinco para entrar en contacto con el balón.

Y en feroz contragolpe, Arce ganó en velocidad por derecha, envió un centro al área y en el primer balón que tocó el "Burrito" Martínez infló la red. Gozalo por la concepción de la jugada y por la definición, que fue de media tijera.

Todos los presentes en el estadio sintieron que era el principio del fin.

Y empezaron los cánticos y el malestar generalizado.

ESTALLARON DE BRONCA / HINCHAS DE LA “LOBO NORTE” SE ENFRENTARON CON LA POLICÍA.

Almagro fue más práctico. Reguló el trámite, dejando la pelota y los espacios para los "albicelestes". Los cambios que introdujo Carlos Morales Santos tampoco incidieron para dar vuelta la historia.

Los minutos finales estuvieron de más. El "tricolor" se defendió con los once y jamás intentó aumentar la cuenta. Gimnasia tiró algunos centros y en el minuto 40, casi por compromiso, Callejo pateó al arco.

La derrota dolió en el corazón del hincha porque el descenso mete miedo. Y mucho.

La solución no es fácil de encontrar. Tal vez se argumente que ayer no estuvieron los suspendidos Sánchez, Frezzotti y Córdoba, la columna vertebral del equipo. Pero hay que ser realista: basta de justificativos. Es momento de ganar y alejar fantasmas.

¿Qué pasará?

DERROTA / EL “LOBO” SIGUE EN CAÍDA LIBRE.

Sólo faltan cuatro fechas para el cierre de la B Nacional. Y aunque respira más aliviado que Olimpo de Bahía Blanca y Santamarina, sus rivales en la lucha por no descender, está claro que necesita un cambio de chip.

La gente pidió la cabeza del técnico Carlos Morales Santos, pero la dirigencia no estaría pensando de igual manera. La idea sería bancar al DT porque considerarían una locura buscar un reemplazante por un mes. Los teléfonos no paran de sonar. Sin embargo, hoy es momento de tranquilizarse y apoyar el proceso para que termine de la mejor forma. Se vienen días difíciles y en el horizonte está Platense en Vicente López, donde sólo vale sumar.

Morales Santos confirmó que sigue

CARLOS MORALES SANTOS

Esta vez no hubo conferencia de prensa. El entrenador de Gimnasia y Esgrima, Carlos Morales Santos, se fue prácticamente sin dar declaraciones.

Salió raudamente del vestuario y con la mirada al frente, intentó evitar a los periodistas, aunque en una pausa que hizo para saludar a algunos allegados, fue abordado.

Tras preguntarle por qué no iba a haber conferencia, el DT respondió: “No sé, porque no te quiero contestar mal, discúlpame, ¿sí?”, expresó.

Luego, le consultaron sobre qué explicación le encontraba a la derrota y manifestó: “Está todo a la vista”, tajante.

Luego, “Jairo” Morales Santos reiteró: “Porque no quiero contestar mal algunas preguntas porque estoy caliente, discúlpenme”, subrayó.

Consultado sobre su continuidad en el cargo de entrenador y si tenía fuerzas para seguir, expresó: “Sí, totalmente, siempre, por este club siempre”.

Luego, el que sí habló fue Federico Freire, el volante central apuntó: “Se hace difícil remontar el resultado, se hace difícil el marco, se hace difícil la situación, se hace difícil todo, tratamos de ponerle la mejor actitud, me parece que no hicimos un mal partido, ante un rival como Almagro que tiene jerarquía, hoy -por ayer- no tuvimos esa cuota de suerte y habrá que ver algunos detalles y seguir pensando en esto, quedan varios partidos y todavía tenemos chances de sumar”.

Para Freire se sale “ganando, nada más que eso”, opinó, no obstante, al “lobo” le cuesta justamente sumar de tres, “hay que seguir trabajando, debemos sumar puntos y puntos, así nomás”.

El volante “albiceleste” reconoció que “nos está costando, sacamos buenos resultados al principio más de visitante, de local no sé qué nos pasa que la situación está complicada, pero quedan partidos de local, quedan posibilidades de sumar, quedan varios partidos, a seguir trabajando, no queda otra”.

Consultado sobre la autocrítica que hace, expresó: “Tenemos que ajustar detalles arriba, ser un poco más inteligente, por ahí marcamos algunos errores, los equipos rivales lo aprovechan y nos marcan, hay que ajustar eso, debemos estar un poco más concentrados”.

Por otro lado, se refirió a los hinchas que se fueron molestos, “los entiendo, no es lindo perder de local, hace mucho que no ganamos en casa, la gente viene, alienta, apoya”, finalizó. (Gonzalo Díaz)