No hubo acuerdo en la fijación del precio de tabaco

En el marco de un nuevo encuentro para fijar el precio del tabaco para la actual campaña 2019, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción ofició de mediador junto a la provincia de Salta. Encabezando dicho encuentro estuvo presente la secretaria de Desarrollo Productivo Patricia Ríos, y la Secretaria de Asuntos Agrarios de Salta, Milagros Patrón Costas quienes lamentaron la falta de acuerdo entre las partes: productores e industrias.

También participaron las Cámaras de Tabaco de Jujuy y Salta, las Cooperativas de Productores Tabacaleros de ambas provincias, representantes del sector industrial con las firmas Alliance One Tabacco S. A. y Massalin Particulares.

Al respecto la funcionaria provincial remarcó que desde el Gobierno de Jujuy se solicitó la reunión desde el mes de enero, “tardamos unos meses en poder lograr reunirnos con las dirigencias de Salta y productores es por eso que ya finalizando marzo no tenemos nada definido”. Y agregó “nuestro objetivo como provincia es que haya diálogo, para poder sentarnos y discutir, ya que hay una clara definición de la dirigencia de nuestra provincia en defender los derechos de los productores que son los más vulnerables”, mencionó.

“Lamentablemente hoy no podemos llegar a un acuerdo, ya que las partes tienen sus posturas y hay distintas diferencias que aleja a un acuerdo formal. No obstante, vamos a seguir como gobierno tanto de Jujuy como Salta negociando en conjunto, sabemos que para ambas provincias el sector productivo tabacalero es de suma importancia, no solamente por la cantidad de mano de ora que brinda, sino también por la economía que mueven, así que vamos a seguir trabajando en esto”, indicó,

Vale destacar que la oferta que se realizaron fueron las siguientes: desde la cooperativa de tabaco de Salta se pidió un 65% de aumento, en tanto que desde Jujuy se propuso un 100 % y desde la industria ofrecieron un 59,5%. “En este punto no se pudo acercar las partes, ni con la industria, ni con la cooperativa de Salta, a la cual ni siquiera la industria pudo acercarse a los 65% planteados”.

Asimismo, detalló los pasos a seguir, “ahora prepararemos una próxima reunión en Jujuy en donde podamos culminar de otra manera, para ello nos proponemos a realizar trabajo minucioso con las conclusiones y análisis que obtuvimos de este encuentro para poder hablar con los productores jujeños y fijar lo más pronto posible una nueva cifra”.

Para finalizar recomendó trabajar este acuerdo con anterioridad para poder llegar desde Jujuy con algo concreto, “debemos reunirnos antes de llegar a las negociaciones y organizarnos bien para que no nos tomen de sorpresa muchas cuestiones que podríamos trabajarlas con anterioridad”, concluyó.