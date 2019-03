Venezuela, otra vez sin energía

Venezuela volvió a quedar este lunes sumida en un apagón que afecta a sus principales regiones, incluida Caracas, casi 20 días después del masivo corte eléctrico que mantuvo paralizado y dejó sin servicio de agua al país por una semana.

"Esto es ya demasiado porque afecta las carnes, los pollos, todo lo que es comida se daña, es pérdida total", dijo un comerciante.

Al menos 15 de 23 estados y Caracas fueron afectados, de acuerdo con usuarios en las redes sociales que utilizaron la etiqueta "#SinLuz" para reportar los cortes.

La electricidad se fue a las 13.20 locales, afectando de inmediato los semáforos, el metro, las redes de telefonía celular e internet y los comercios de Caracas, que rápidamente bajaron sus cortinas, constató la AFP.

Algunos hospitales suspendieron la atención en la capital, según usuarios de Twitter.

"Esto es ya demasiado porque afecta las carnes, los pollos, todo lo que es comida se daña, es pérdida total", indicó Leo, de 19 años y quien trabaja en un restaurante del centro comercial San Ignacio, en el este de Caracas.

A su lado una decena de empleados se sentaron en la calle a esperar resignados, ya que ninguno de ellos cree que la electricidad regrese en las próximas horas.

"Ahora debemos caminar toda Caracas porque no hay metro", se quejó Alejandra, la cajera del restaurante, a una periodista de AFP.

"Todo gracias a nuestro presidente, que después le echa la culpa a Estados Unidos", ironizó.

En Maracaibo, capital del petrolero estado Zulia, los internautas aseguran que el servicio es "inestable" y que la luz "va y viene".

"De nuevo apagón, no Dios mío, no", tuiteó Flore Melero, una residente de 29 años de la ciudad de Ocumare del Tuy, en el sudeste de Caracas.

El país superó hace pocos días un apagón generalizado, del 7 al 14 de marzo, que complicó las comunicaciones, la distribución de agua y combustible, así como el aprovisionamiento de comida.

También habría provocado, según denuncias, la muerte de más de una decena de pacientes en hospitales.

El gobierno de Nicolás Maduro acusó entonces a Estados Unidos de haber realizado "ciberataques" contra la principal central hidroeléctrica del país, con el apoyo de la oposición, liderada por el jefe parlamentario Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por Washington y otros 50 gobiernos.

La oposición atribuye la crisis eléctrica al abandono de la infraestructura y la corrupción.

Recién cinco días después de la falla, Maduro anunció que el servicio de energía había sido restablecido en casi toda Venezuela. Y poco después anunció una reestructuración de su gabinete y prometió una "transformación profunda" de las empresas del sector.

La emergencia obligó a suspender la jornada laboral durante siete días, mientras que las aulas permanecieron cerradas.

Los cortes de electricidad son frecuentes en el país petrolero, y sistemáticamente el ministro de Electricidad, general Luis Motta, los atribuye a sabotajes de la oposición.

"Es rudo"

"Es rudo, todo deja de funcionar.. en los días de apagón uno no hace nada, no hay internet, no hay acceso al efectivo", indicó Yendresca Muñoz, una analista de banco de 34 años. La única esperanza es "salir de este gobierno", sostuvo.

Guaidó se proclamó presidente encargado el pasado 23 de enero ante un multitud, luego de que el Parlamento de mayoría opositora declarara "usurpador" a Maduro por estimar "fraudulenta" su reelección el 20 de mayo de 2018.

Sin embargo, el opositor no ha logrado hasta ahora quebrar el principal sostén del heredero del fallecido Hugo Chávez (1999- 2013): la Fuerza Armada, con amplio poder político y económico.

Con Maduro, la cuota castrense en el Ejecutivo llegó a 43,7% en 2017 y hoy se ubica en 26,4%, según la ong Control Ciudadano.