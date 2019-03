Artesanos reclaman por lugares en el casco céntrico

Consideran que son difusores de cultura y no comerciantes.

Juana Fernández, artesana que realiza tejidos y productos con piedras solicitó a las autoridades comunales que les brinden un espacio para poder ofrecer sus productos.

Juana Fernández dijo que debido a la baja de las ventas deben emplear otros materiales para hacer más accesibles las piezas.

La artesana en diálogo con El Tribuno expresó su preocupación por la falta de un espacio en el que puedan exhibir y ofrecer sus artesanías y aseguró que constantemente son desplazados del casco céntrico.

"No le tienen el respeto a lo que significa nuestro trabajo. Los artesanos tenemos el rol de transmitir el conocimiento que nuestros padres no legaron y así transmitir cultura y saberes", dijo al hacer referencia de los controles comerciales que exigen no ocupar espacios públicos para vender sus obras.

Explicó que de ninguna manera se considera comerciante y no deberían tener el mismo trato que se le da a un comercio. "Hemos decidido ser artesanos en la vida, vendemos nuestros productos para subsistir pero no somos comerciantes".

"Siempre escuchamos al gobernador hablar de la importancia de conservar la cultura y rendir homenaje a la Pachamama, pero nadie hace nada por garantizar un espacio para que nosotros como artesanos podamos transmitir la cultura de nuestros ancestros y mostrarla a todos los que nos visitan".

"Siempre hemos respetado el ordenamiento de la ciudad, pero sentimos que cada vez tenemos menos espacio. Nos cambiaron al atrio de la iglesia Catedral, pero si el obispo no nos quiere aquí; no sabemos a donde ir. No tenemos un espacio en el que podamos exponer nuestros productos", reiteró.

"Tienen que tener en cuenta que nosotros cuidamos el ambiente, impulsamos la valoración de nuestra cultura. No somos comerciantes, vendemos nuestro trabajo para poder vivir pero no tenemos la intención del volvernos comerciantes con grandes ingresos", concluyó la artesana.