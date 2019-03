Nueva marcha de los egresados por sus títulos

Por Luis Caraballo

Otra vez el reclamo de egresados del instituto privado "Miryam Gloss" se hizo presente ante la falta de respuestas por parte de las autoridades del establecimiento que depende del gremio Atsa, del Ministerio de Educación provincial y la Justicia, por la falta de entrega de los títulos.

En la mañana de ayer los egresados damnificados se manifestaron frente a la Casa de Gobierno y movilizaron por las calles aledañas para hacer visible su pedido de tener los títulos oficiales y que sean validados a nivel nacional.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de Investigación número 4 a cargo de Aldo Hernán Lozano, y la causa es llevada adelante por el juez Jorge Zurueta.

Sin embargo, ayer los manifestantes sólo tuvieron una reunión con el fiscal y la respuesta conseguida fue que deben esperar hasta que se realicen las pericias de los documentos secuestrados en el establecimiento, que puede extenderse en el tiempo.

Días atrás el gremio de los trabajadores de la sanidad, Atsa, sólo se solidarizó con los alumnos del "Miryam Gloss", ya que desde el año pasado por "denuncias internas" el Ministerio Público de la Acusación dispuso allanar el gremio y retuvo la documentación de los alumnos que no pueden acceder a sus títulos oficiales en enfermería, instrumentación quirúrgica y estadística.

En dialogo con El Tribuno de Jujuy, Nadia Lépori, egresada del instituto, comentó que "hasta el día de hoy no tenemos noticias de ningún lado. Acá hay una movida política desde donde se la vea. Nosotros no somos movida política y quiero dejarlo bien en claro que necesitamos nuestros títulos. Nos estamos desilusionando porque ni siquiera Yolanda Canchi y el Ministerio de Educación nos están dando respuestas. Estamos desesperados y no sabemos a dónde recurrir para que nos escuchen. A Atsa al principio le pedíamos apoyo y no lo tenemos de ningún lado. Vamos a tratar de hacer todo lo que está a nuestro alcance aunque estamos desesperados. No tenemos trabajo y hoy en día parece que no saben lo que es estar sin trabajo", añadió la egresada de enfermería.

Lépori anunció que de continuar sin respuestas oficiales, van a seguir insistiendo con las movilizaciones y concentraciones fuera del gremio de la sanidad como en la Casa de Gobierno hasta que obtengan la validación y el título oficial en sus manos. La semana pasada hicieron una manifestación frente a la gobernación pero no fueron atendidos.

Cabe señalar que el gobernador Gerardo Morales se encuentra en visita oficial por la República Popular de China. Tiene previsto retornar del país asiático a Jujuy la semana que viene, por lo que los egresados del "Miryam Gloss" esperan que ante ese retorno del funcionario tome cartas en el asunto.

De igual forma, los alumnos ya advirtieron que el miércoles que viene cuando el funcionario provincial haga su llegada a suelo jujeño, se volverán a manifestar hasta la Casa de Gobierno para que sean recibidos y puedan contar con el apoyo del gobernador con medidas que agilicen la tramitación y validación de los títulos correspondientes.

Reunión con la comisión de Educación

Durante la movilización que hicieron los alumnos del instituto privado “Miryam Gloss” en horas del mediodía se dirigieron hacia la Legislatura de la Provincia donde fueron recibidos por la presidenta de la comisión de Educación, la diputada María Teresa Ferrín.

Dentro del encuentro que se desarrolló dentro de la “Casa de Piedra”, estuvieron como representantes del establecimiento el padre de una alumna egresada, un integrante de la carrera de instrumentista quirúrgica y dos egresados de las cohortes de enfermería de los años 2014 y 2015.

Nadia Lépori, en representación de la cohorte 2015, dijo a este matutino que “la diputada María Ferrin nos recibió en la Legislatura y nos dijo que esperemos siete días. Nuestra intención era que el vicegobernador Carlos Haquim nos atendiera, pero fue la diputada quien nos atendió”.

“Hablamos con la comisión de Educación y expusimos nuestros problemas. Así que la presidenta de la comisión tomó cartas en el asunto y dijo que iba a estar en contacto con nosotros para ver qué soluciones nos iban a brindar. Aunque la única postura es que no tenemos los títulos, el fiscal no va a devolver los papeles y Atsa sigue con la misma posición”, dijo la egresada del Instituto Gloss.

Los egresados que fueron perjudicados del instituto Gloss esperan que con la intervención de la legisladora Ferrin y toda la comisión de educación de la legislatura puedan tener un acercamiento hacia el título oficial y que sea validado a nivel nacional.