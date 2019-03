Vecinos apuestan a una ciudad más limpia

El programa municipal "Reciclando hacemos" está respondiendo al reclamo de los vecinos de esta ciudad. Como dice Leandro Puca, del barrio El Progreso, "desde que somos la ciudad de las ferias también somos la ciudad más sucia", "no solo hay que educar a los de aquí, también hay que educar a los que nos visitan", "cuando veo a mi nieta barrer la vereda y separar la basura, pienso que tal vez antes que me vaya, todo esto sea más limpio".

El municipio local viene trabajando fuertemente con este programa desde el 1 de febrero del 2016 para alcanzar el objetivo que se ha propuesto respecto del manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos tendientes a fomentar la recuperación de materiales reciclables y reusables, que además de contribuir a resolver el problema de los residuos, tiene el potencial de crear conciencia comunitaria en las campañas de recolección selectiva.

"Hasta ahora se está haciendo la recolección selectiva de basura en 32 barrios, en 20 comercios y en 20 establecimientos educativos" pero todavía faltan más adhesiones, expresó Belén Burgos del municipio periqueño, quien destacó que "la tarea es incansable porque hay que concientizar a diario visitando los barrios, hablando en los medios de comunicación, para que el vecino cambie los hábitos en cómo deshacerse de la basura, sino seguiremos arrojando basuras en baldíos abandonados o incluso en los accesos a la ciudad".

El Ejecutivo municipal tomó la decisión de actuar con políticas definitivas en relación a la gestión y manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU), a través del programa Reciclando hacemos, que trata como RSU a los plásticos en general, como primer rubro, papel, cartón, aluminio y vidrio, se avanzaría hasta fines del 2019 con el resto de los rubros que componen los RSU de la ciudad (metales, orgánicos, etc.).

La vecina del barrio La Nueva Ciudad, Mariana Alarcón, dijo que "el ciudadano no tiene claro el lugar preciso en donde arrojar sus desperdicios o desechos cuando hace renovación de artículos del hogar o limpieza de sus depósitos. El comercio en general sufre de la misma duda cuando debe desechar lo inservible, de igual manera cuando la industria genera desechos, no sabe correctamente donde debe depositarlos y si lo hace tiene la incertidumbre de si lo está haciendo correctamente", "esto debemos aprender y exigir a las autoridades que se apliquen normas claras para respetar y el que no las cumpla aplicarles severas multas".

También, el barrio La Costanera recibió la visita de gente de la Fundación Karpay, cuya referente Julieta Campos dijo que "estamos con el proyecto de ciudadanos comunes, interesados en concientizar sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente". Mariza Mamani, vecina del lugar, dijo que "es la segunda vez que nos visitan, y estoy agradecida porque además la fundación nos da asesoramiento legal entre otras cosas. De hecho el proyecto nace aquí cuando vinieron el año pasado, entonces ahora se realizarán talleres para el cuidado del lugar donde vivimos, el reciclaje, la reducción del consumo del plástico".

Finalmente, la Fundación Karpay y el municipio repartieron donaciones que llegaron de Buenos Aires, distintos elementos que pueden servir a las familias vulnerables que viven en las márgenes del río Perico.

Este proyecto también nació con la idea de conectarse con las diferentes regiones del país para que a través de esto que es cuidar el medio ambiente y reciclar desechos para convertirlos en productos nuevos y reutulizables por la sociedad, sea un vínculo sólido para unirnos en comunidades que quieren vivir mejor.

Preocupan malezas

Por Carlos Ruiz



DEMANDA / VECINOS PIDEN LIMPIEZA DE MALEZAS EN RUTA PROVINCIAL Nº 46.

El verano pasó y las precipitaciones en los valles periqueños dejaron consecuencias. En toda la zona de Perico denominada como “Alto Verde” los vecinos están en alerta y persiste en ellos la preocupación sobre la cantidad de malezas que creció de manera brutal en prácticamente toda la extensión de la ruta provincial Nº 46.

Desde el barrio Eva Perón de Perico y hasta el cruce “Scaro” de La Ovejería, los yuyos son muy elocuentes, tapan casi toda la banquina de la carretera y fundamentalmente en el mencionado cruce, obstruye todo tipo de visibilidad a los automovilistas, siendo un peligro elocuente para la circulación de la transitada ruta provincial Nº 46.

En Alto Verde los vecinos que viven en las distintas fincas, expresaron su inquietud en las redes sociales, es que las malezas cubren hasta la banquina donde ellos esperan el colectivo o donde pueden caminar, pidieron a Vialidad de la Provincia la limpieza urgente en el sector.

La falta de mantenimiento del lugar también perjudica a los deportistas quienes salen a diario a trotar, otros en bicicleta pero todos con el mismo objetivo de hacer prácticas deportivas, en parte de la extensión de 9 kilómetros de ruta 46, deben practicar por la ruta, ya que toda la banquina en partes está cubierta de malezas.

También hay que destacar que en este sector rural de Perico, son la frecuencia de los rodados de trabajo rural, tractores, maquinarias, también esta ruta es muy utilizada por los micros de larga distancia que salen desde la terminal de Perico, ante el intenso tránsito, es complicado utilizar la ruta para el peatón o un ciclista.

Jacinta Ordoñez es vecina de Alto Verde, dijo que “a veces vamos caminando y nos tenemos que meter a la ruta, los yuyos tapan toda la banquina, es muy peligroso de que nos apreté el colectivo o un auto, además no hay control policial, los autos pasan muy fuertes, siempre hay accidentes en la curva de Vedia, queremos que corten los yuyos y manden a hacer controles porque esta zona usan para hacer picadas los autos”.