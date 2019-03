Video ‘Orange Trees’, otro anticipo de ‘Love + Fear’

La aclamada artista visionaria del pop, Marina, edita el esperado tema ‘Orange Trees’ como otro anticipo de su cuarto álbum ‘Love + Fear’. La entrañable canción de electro-pop llegó junto con su video oficial.

‘Orange Trees’ anticipa la colección de “Love” del conjunto de dos partes del álbum. Producido por el famoso Oscar Gorres de producciones Wolf Cousins (Britney Spears, Taylor Swift, Maroon 5) y co-escrito por MARINA junto a Gorres, Jakob Jerlstrom y Erik Hassle, ‘Orange Trees’ ilustra bellamente el deseo de disfrutar de las maravillas naturales de la Tierra.

El video oficial, filmado en México por la directora ganadora del Grammy Sophie Muller, explota con una energía colorida y etérea, capturando el ambiente y los temas de ‘Orange Trees’ con un fondo mejicano veraniego.

‘Orange Trees’ es el lanzamiento más reciente extraído del próximo álbum de Marina, ‘Love + Fear’, después de ‘Handmade Heaven’ y ‘Superstar’, ya disponibles para su reproducción y descarga.

Marina anunció esta semana que se presentará en The School of Life en un evento especial. En “Live Lessons with Marina” conversará con la psicóloga Tanya Byron sobre la creación de su nuevo álbum y cómo el proceso la ayudó a reflejar sus experiencias de vida. La charla tendrá lugar el 5 de abril en el Emmanuel Centre, con entradas a un precio de £30. Más información: https://www.theschooloflife.com/london/classroom/life-lessons-with-marina/

La gira ‘Love + Fear’ Tour comienza en Reino Unido en abril e incluye shows con entradas agotadas en el prestigioso Royal Albert Hall de Londres y el 02 Academy y Manchester Apollo de Glasgow. Marina llevará luego la gira a Norteamérica, entre septiembre y principios de octubre, en Estados Unidos y Canadá. Más información: http://www.marinaofficial.co.uk/

El nuevo álbum de Marina ‘Love + Fear’ se edita a través de Atlantic Records el 26 de abril y está disponible para la compra anticipada aquí: https://marina.lnk.to/loveandfear-preorder