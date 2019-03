Justin Bieber se aleja de la música

Justin Bieber decidió alejarse de la música. Aunque no es de forma definitiva o eso dio a entender por el momento. ¿La razón de su drástica decisión? Luego de reconocer que sufría depresión, su búsqueda está en enfocarse en su salud mental.

"He leído un montón de sus mensajes diciendo que quieren un álbum. He hecho giras durante toda mi adolescencia y mis primeros veintitantos, y me he dado cuenta y quizá ustedes también, de que era infeliz en la última gira y de que no me merezco eso ni ustedes tampoco, que pagan dinero para ver un concierto enérgico y divertido y yo era emocionalmente incapaz de darles eso hacia el final de la gira", destacó el ex ídolo teen en referencia a su última gira mundial, "Purpose World Tour" que arrancó en 2015 y la canceló al año de haberla iniciado.

"Quiero que mi carrera sea sostenible, pero también quiero que mi mente, mi corazón y mi alma sean sostenibles", destacó, luego Bieber. Y explicó: "Para poder ser el hombre que quiero ser, el esposo que eventualmente quiero ser y el padre que quiero ser".

"La música es muy importante para mí, pero nada lo es más que mi familia y mi salud", reflexionó. Para tranquilidad de sus fanáticos, además agregó: "Volveré con un álbum increíble tan pronto como sea posible. Mi rollo es innegable y lo que me mueve no puede describirse; su amor es supernatural, su gracia es fidedigna... La cima es donde vivo haga música o no. Pero volveré con determinación, créanme".

Luego, Justin dejó entrever que podría estar esperando su primer hijo con su esposa, la supermodelo Hailey Baldwin. "He estado buscando, intentando, haciendo 'prueba y error' como hacemos todos, y ahora estoy concentrado en reparar de raíz algunos de los problemas profundos que tengo y que todos tenemos, para no derrumbarme, para poder sostener mi matrimonio y ser el padre que quiero ser".

