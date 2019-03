"Voy para adelante, a buscar el reducido"

Cambio de mando en el "lobo". Ayer en horas de las tarde fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima Marcelo "Popeye" Herrera.

"Un duro escollo", así calificó "Popeye" Herrera a Platense, el próximo rival de Gimnasia el lunes en Buenos Aires.

El exfutbolista de gran paso por Vélez y de buen andar como entrenador de las juveniles de Costa Rica hasta no hace mucho tiempo fue el elegido para reemplazar a Morales Santos como DT del elenco "albiceleste" en este difícil momento que atraviesa el club jujeño realmente incómodo con los promedios del descenso para no bajar al Federal A.

"Un fuerte abrazo a 'Jairo' que es un amigo que hizo todo el esfuerzo necesario y como le puse en un mensaje 'el fútbol en estos tiempos es tan hipócrita que muchas veces tenés que pasar por situaciones como estas' y tener que sucederlo no es nada cómodo", empezó confesando "Popeye" sobre lo primero que hizo cuando lo confirmaron como técnico.

"Muy feliz de dirigir Gimnasia de Jujuy, muchos de ustedes o de mis afectos saben las ganas que tenía de poder dirigir a Gimnasia en algún momento, no son las condiciones que me hubieran gustado pero apostamos a realizar un proyecto juntos y tener la chance de sentirnos como me gustaría", manifestó el flamante entrenador mostrando claramente su algarabía.

¿Cuánto esperó el llamado? "Siempre esperé el llamado de los dirigentes. Pero creo mucho en los tiempos, creo que esto es cíclico, a veces uno hace demasiadas fuerzas y no llega y a veces cuando menos te los esperas la oportunidad te llega", dijo Herrera. Y agregó: "Hay que estar preparado para los desafíos".

En relación a cómo vio a los jugadores ayer por la mañana en su primera práctica al frente del "lobo mencionó: "Siempre cuando llega una escoba nueva barre bien, el semblante de los muchachos siempre es bueno, se despierta una nueva alternativa, tenés una nueva chance, los postergados se vuelven a poner en la grilla de partida".

En cuanto a la parte futbolística el DT opinó: "Gimnasia nunca fue inferior al resto de los equipos, esto está todo muy parejo".

El exestratega de Alajulense de Costa Rica le habló a los hinchas. "Respalden a los jugadores, si los insultan hay quienes responden de una manera y otros que responden de otra".

Puro optimismo. "Les soy sincero, estamos a 7 puntos del último clasificado al reducido, faltando 12 en juego y están encima nuestro tres rivales con los que jugamos, qué quieren que les diga, voy para adelante a buscar el reducido. ¿Por qué tengo que pensar de que me voy a ir para atrás?", expresó Herrera.

Broggi arbitrará al "lobo"

Árbitro designado. Jorge Broggi será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Platense y Gimnasia y Esgrima el próximo lunes desde las 21.05 en Vicente López.

El encuentro será televisado por TyC Sports.

Ese duelo corresponderá a la 22º fecha del certamen de la B Nacional.

El “calamar” viene de derrotar de visitante a Defensores de Belgrano como visitante y llegó a 31 unidades. Platense se encuentra clasificando al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Superliga.