Gloria Quiroga reeditará su libro por segunda vez

Por Luis Caraballo

De reconocida trayectoria en el camino de la educación y salud, la escritora Gloria Quiroga comentó que reeditará su libro que cuenta la historia de Plinio Zabala y su paso por la ciudad de Perico. El objeto central de su material giró y está hecho en base a la investigación histórica, literaria y cultural para la protección de las voces pasadas y actuales en las investigaciones de campos.

Titulado "Plinio Zabala: Legado para la salud de un pueblo" fue escrito y lanzado por primera vez hace siete años atrás. La primera presentación que tuvo el material como libro oficial fue en la ciudad de Perico, después en la ciudad capital en un evento organizado en el Colegio de abogados y llegó a participar en dos ediciones de la Feria del libro, realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Quiroga se desempeño como docente en escuelas primarias y secundarias y se la reconoce por ser la primera ministra de Educación de la provincia de Jujuy. Fundadora de la carrera de Educación para la salud que se dicta en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unju, hoy es jubilada y tiene como objetivo que, a través de su material, no se pierda el legado de la lectura sobre los hechos históricos y culturales de los pueblos. En su visita a El Tribuno de Jujuy, la autora y exdocente, comentó sobre el relanzamiento de su libro. "Es un trabajo de cuando fui jefa de trabajos prácticos en una de las cátedras de Educación para la salud en la Facultad de Humanidades. Pusimos en campo y terreno una investigación histórica sobre los pueblos, la educación, la salud y los pioneros de todos los trayectos en la construcción de la Argentina", dijo. "Fui la única escritora que escribió de la finca ’El pongo’ y frente a la inquietud que recibí de amigos, escritores y sobre todo de mis exalumnos que han leído el libro de mi autoría es la segunda vez que lo reedito. Se agotaron todos los ejemplares y con las problemáticas que hay en nuestra sociedad de producción, es histórico el material. Me tocaron el corazón y la mente para recuperar los bienes culturales y materiales de nuestra trayectoria", añadió la escritora.

Gloria Quiroga resaltó que en materiales de investigación, "El Pongo" es un lugar importante y que hay que cuidarlo como reliquia histórica. Aconsejó que en materia de investigación, el profesor no debe ser más que el alumno, sino compartir el conocimiento y las experiencias para llegar a una sola conclusión, dejar un legado de bien para la lectura. Enfatizó que tanto la zona de la ciudad de Perico como Plinio Zabala "me interesaron muchísimo porque conocía de oído quién había sido Zabala y como venía la historia de sus antepasados. Hicimos con mis estudiantes, no un grupo de "profesor - alumno" sino un grupo unido", indicó Quiroga.

Pidió especialmente que no se confunda el relanzamiento del libro con la situación actual que está atravesando la finca "El Pongo", sobre el rechazo o aceptación a la plantación de cannabis medicinal que se realizaría en ese lugar. "Tenemos que ir a un progreso donde se respete la cultura y vayamos a la igualdad verdadera", finalizó la escritora.